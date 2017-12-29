Две работы кисти мастера эпохи Возрождения Рафаэля Санти были найдены в музеях Ватикана во время уборки.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN.

Эксперты считают, что это последние работы художника, который скончался в 37 лет в 1520 году. Предположительно, фрески были написаны в 1519 году.

На них изображены две женские фигуры, одна из которых - правосудие, а другая - дружба. После его смерти о фресках забыли.

Они были написаны в банкетном помещении под названием зал Константина. Рафаэль написал фрески по заказу Папы Римского Юлия II.

Напомним, Ватикан запретил торговлю зубами и волосами святых.