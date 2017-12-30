Грек Йоргос Лантимос ("Клык", "Лобстер") — философ и эксцентрик. Режиссёр, почерк которого можно узнать по первым кадрам. Он дерзок и провокационен. Он либо очень нравится, либо бесит. Он искусный хирург, который тычет зрителя лицом в собственное дерьмо. А этого добра навалом в каждом человеке. Новый фильм Лантимоса был в основном конкурсе Каннского фестиваля 2017 года и получил приз за лучший сценарий. Во время фестивальной пресс-конференции режиссёр сказал, что сюжет был навеян трагедией Еврипида, но какой именно, уточнять не стал. Тем не менее в ленте упомянута "Ифигения в Авлиде".

Главного героя Стивена играет Фаррелл. Он работает хирургом в кардиоцентре. У него есть жена-офтальмолог (Николь Кидман) и двое прелестных ребятишек-подростков. И ещё у него имеется тайна — некий Мартин, 16-летний мальчишка, который явно имеет на Стивена неограниченное влияние. Он дарит парнишке дорогие подарки, встречается с ним, когда тот хочет, и наконец знакомит его со своей семьей. Мартина играет Барри Кеган, да так лихо, что иногда за ним интереснее наблюдать, чем за Фарреллом и Кидман. Мартин вызывает физическое отвращение, особенно когда ест спагетти и размышляет о потере близкого человека.

Влияние этого парня на семью Стивена достигает пика, трагедии не миновать, равно как и катарсиса. Начало и финал зарифмованы. В начале — крупным планом бьющееся сердце пациента, который лежит на операционном столе, в финале — картошка, как кровью, обильно политая кетчупом.

Стерильные интерьеры. Статичная камера. Безэмоциональные лица актёров, как маски.

Это холодное кино. Как сеанс у психоаналитика, который ножом препарирует всё самое тёмное в подсознании человека. А затем этот пациент, уже приведший себя в норму антидепрессантами, рассказывает о том, что у него болит. Безучастно и отстранённо. Говорит о кошмаре, который спрятал в гроб и зарыл в землю, проблема только в том, что эта могила у него внутри. В этой ленте ноль теплоты. Лишь холодная красота, через которую подаётся уродство и правда о природе человека. Ближайшая ассоциация — "Выбор Софи". Только в ленте Алана Пакулы была теплота и отчаяние. "Убийство священного оленя" — о выборе современного человека, который когда-то так точно воспели древние греки.