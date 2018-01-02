Книга выйдет в феврале 2018 года, через 20 лет после публикации "Азазеля"

Последний роман об Эрасте Фандорине будет называться "Не прощаюсь" и будет посвящён приключениям героя в 1918 году. Об этом 1 января написал в своем Facebook автор серии книг о сыщике Борис Акунин.

"Последний роман серии "Приключения Эраста Фандорина" выйдет только в феврале, но вот первая глава", — заявил писатель, приложив к записи электронную версию 29-ти страниц книги. Всего текст, как следует из выходных данных, насчитывает 416 страниц, иллюстрации к нему создал постоянный иллюстратор фандоринского цикла художник Игорь Сакуров.

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Действие происходит в 1918 году. Камердинер Эраста Фандорина, японец Маса, перевозит своего хозяина, находящегося в коме, в поезде из Самары в Москву. В вагон врывается грабитель, стреляет из обреза, и благородный сыщик оживает. Напомним, предпоследняя книжка о Фандорине "Черный город" закончилась тем, что детектив получил смертельное ранение в голову.

Книга выйдет в феврале 2018 года, через 20 лет после публикации первого в цикле романа "Азазель".

Напомним, в настоящий момент фандориана состоит из 27 книг.