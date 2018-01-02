Сценарий написан, съемки назначены, а замок Хайклер закроют для посетителей

Звезда сериала "Аббатство Даунтон" Филлис Логан, сыгравшая в нем миссис Хьюс, рассказала, что вопрос о съемках долгожданного полнометражного фильма по мотивам сериала сдвинулся с мертвой точки.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Daily Mail.

По ее словам, сценарий уже закончен, а съемки назначены на 2018 год.

Актриса уточнила, что изменения в сценарии незначительные.

Также стало известно, что замок Хайклер в графстве Хэмпшир, где снимался сериал, будет закрыт для посещения с 30 мая по 7 июля — судя по всему, для натурных съемок.

Напомним, сериал "Аббатство Даунтон" рассказывает о жизни британской аристократии между 1912 и 1926 годами.