По словам президента, украинская музыка в этом году сделала значительный шаг вперед

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал на своей странице в Facebook перечень из семи украинских песен, которые больше всего ему понравились в 2017 году.

В топ-7 попали: Riffmaster "Тихо прийшов, тихо пішов", The Hardkiss "Журавлі", Pianoбой "Вітчизна", Onuka "Vsesvit", Дахабраха "Монах", Вопли Видоплясова "Марш нової армії", Тина Кароль "Перечекати".

"Украинская музыка этого года сделала значительный шаг вперед – появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное, этот год показал – украинцы хотят слушать песни на родном языке", – написал глава государства.

Напомним, в начале января 2017 года президент Петр Порошенко назвал шесть книг, которые произвели сильное впечатление на него в 2016 году. Тогда в списке президента оказались "Воспоминания" Павла Скоропадского, "25 побед Украины" Александра Палия, "Тамплиеры" Сергея Жадана, "Secondhand time" Светланы Алексиевич, Антология украинской поэзии ХХ века от издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" и "Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930" Татьяны Филевской.