Во всеукраинский прокат 25 января выйдет полнометражный художественный фильм "Сказка о деньгах".
Об этом проинформировали в пресс-службе Госкино Украины.
Это единственный фильм, снятый за последние 5 лет на киностудии имени Александра Довженко при поддержке Госкино. Режиссером фильма является Олеся Моргунец, автором сценария - Виктор Гресь.
Проект фильма "Сказка о деньгах" стал одним из победителей второго конкурсного отбора Госкино, получив государственную финансовую поддержку.
Главные роли в картине исполнили Андрей Исаенко, Анастасия Карпенко, Михаил Кукуюк, Александр Кобзарь, Николай Боклан.
Фильм снят по мотивам повести "Йом Кипур" украинского писателя Владимира Короленко.
По сюжету Левко унаследует мельницу своего дяди, а позже – питейное заведение пропавшего при мистических обстоятельствах ростовщика Янкеля. Неожиданное обогащение пробуждает в нем неудержимую жажду денег. Когда Левко напрочь теряет способность к сочувствию, дружбе и любви, в игру вступает нечистая сила.