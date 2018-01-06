Срочная замена. Как из фильма "Все деньги мира" вырезали Кевина Спейси

В 2017 году несколько голливудских звёзд оказались замешаны в секс-скандалах, среди них и актёр Кевин Спейси. После этого режиссёры начали переснимать сцены с его участием. TheIndependent рассказывает, каково это —в авральном темпе переделывать фильм

Под вечер 7 ноября актёр Кристофер Пламмер прибыл в отель "Четыре сезона" на Манхэттене для тайной встречи с американским режиссёром Ридли Скоттом. До этого он отдыхал в Коннектикуте и в Нью-Йорк не собирался. Прервать отпуск пришлось из-за просьбы Скотта срочно переснять сцены в его фильме "Все деньги мира", где участвовал скандальный актёр Кевин Спейси. Пламмеру предстояло сыграть 22 сцены в роли пожилого бизнесмена Жана Пола Гетти.

"Когда ты в почтенном возрасте, – говорит Пламмер, – ты начинаешь беспокоиться о способности мозга быстро и правильно запоминать огромный текст в короткие сроки. Но отказываться от возможности сыграть в таком фильме было бы глупо".

После согласия Пламмера занять в фильме место Спейси съёмочная группа стала работать в сумасшедшем темпе. Всего за девять дней нужно было пересмотреть готовый фильм, снова собрать актёров, обновить важные сцены, отредактировать отснятое и внести изменения в рекламную кампанию. При обычном темпе этот процесс растянулся бы на месяц. Сложности добавляло то, что ни у кого в Голливуде ещё не было такого опыта, команде пришлось работать по 18 часов в сутки.

"Вы можете сидеть и ждать, пока вас убьют, а можете принять меры и спасти себя, – небрежно выразился Скотт по поводу замены Спейси, обвиняемого в сексуальных домогательствах. – Я решил принять меры".

Скандалы, связанные с сексуальными домогательствами, ударили не только по Кевину Спейси, в мерзком поведении, к примеру, обвиняют продюсера Харви Вайнштейна и комика Луиса Си Кея. Из-за этого продакшенам пришлось отложить или перенести выход фильмов и телепередач, созданных с их участием.

Успеть к премьере

Кевин Спейси извинился за один эпизод непристойного поведения, но никак не отреагировал на другие обвинения. Поэтому Netflix остановил производство сериала "Карточный домик", а также объявил о том, что переснимет уже готовую биографическую драму "Гор" про американского писателя Гора Видала, где главную роль сыграл Спейси, отмечает The Independent.

Когда журналисты спросили режиссёра, увидит ли когда-либо свет первоначальная версия фильма со Спейси в главной роли, Скотт ответил, что этого никогда не случится

С рекламой фильма "Все деньги мира" возникли сложности, так как ещё до скандала получив положительные отзывы критиков об игре Спейси, маркетологи компании Sony строили рекламную кампанию на актёре, утверждая, что его игра достойна "Оскара". Сразу же после известия о замене исполнителя роли Гетти, Sony заменила постеры со Спейси на плакаты с другими звёздами, играющими в фильме, – Мишель Уильямс и Марком Уолбергом.

Продюсеры побаивались переделывать ленту, так как затраты на это могли достичь $10 млн, а сам фильм обошёлся бы в $50 млн, что является огромной суммой для картины, рассчитанной на зрелую аудиторию. Однако, говоря о замене Спейси на Пламмера, продюсер Дэн Фридкин заявлял, что хочет гордиться фильмом, а не слышать обвинения публики.

Самому Спейси о замене никто не сказал. Режиссёр Скотт говорит, что решил так поступить из-за того, что актёр не предупредил его о секс-скандале и возможных последствиях. "Сначала новость о Спейси меня шокировала, потом разочаровала, а впоследствии привела в бешенство, — говорит Скотт. — Я очень рад, что мне удалось уговорить Уолберга и Уильямс сыграть ещё раз те сцены, которые вырезали".

Несмотря на все трудности, фильм, как и планировалось, вышел в прокат 25 декабря. Для Скотта эта дата была принципиальна, так как на Рождество всегда приходятся самые большие кассовые сборы.

Батарейка, которая не изнашивается

Пересъёмка "Всех денег мира" началась 20 ноября в Лондоне, вскоре группа переехала в Италию. "Процесс облегчило то, что не нужно было использовать дорогие спецэффекты. Все действия происходили на месте съёмок. Пламмера не нужно было сильно гримировать, ведь он очень напоминал Гетти:немного макияжа, света — и он готов к съёмке", — рассказывает режиссёр.

В течение девяти дней Скотт приезжал на площадку в 6:30 утра, чтобы быстро съесть завтрак и начать съёмки со своим давним приятелем оператором Дариушем Вольским. Работа обычно продолжалась и во время обеда, поскольку некоторые отснятые сцены нужно было тотчас оцифровывать и срочно отправлять редактору фильма Клэр Симпсон, которая их монтировала. Вечером Скотт вносил коррективы. "Я был как батарейка, которая не изнашивается", – говорит он.

Работа Ридли Скотта вызвала восхищение публики, констатирует TheIndependent. Жюри премии "Золотойглобус", которое посмотрело ещё неоконченный фильм, номинировало Кристофера Пламмера на звание лучшего актёра, а Уильямс — лучшей актрисы, режиссёра засыпали благодарностями рядовые зрители. При этом, когда журналисты The New York Times спросили его, увидит ли когда-либо свет первоначальная версия фильма со Спейси в главной роли, Скотт ответил, что этого никогда не случится.

По материалам: The Independent

Перевод Даниила Непочатова