Снимает и показывает Украина. Какие украинские фильмы 2017 года стоит посмотреть

Правда без прикрас

В 2017 году режиссёр Аркадий Непиталюк получил национальную кинопремию "Золота дзига" в номинации "Лучший игровой короткометражный фильм" за ленту "Кровянка". А также выпустил полнометражную социальную драму "Припутни". На ОМКФ она была номинирована как лучший фильм и получила специальный диплом жюри фестиваля. Болгарский Международный кинофестиваль о гуманитарных проблемах человечества отметил Непиталюка как лучшего режиссёра

Меня как режиссёра очень интересуют предубеждения украинцев. Особенно когда они сталкиваются с чем-то для себя непривычным. Интересно, как они себя проявляют, в какие слова и действия это выливается. Я это и в "Кровянке" показывал, и в "Припутнях". Меня занимает это столкновение — когда новое, иное встречается с чем-то устоявшимся, заскорузлым… украинским. Или советским. Нет, всё-таки украинским. Потому что я рассматриваю украинцев не как этнос, а как своих современников. Мне интересно, как они реагируют.

Я хочу, чтобы мы избавились от страха. Потому что страх порождает агрессию. К сожалению, украинцы думают так: "Вот идёт пара геев по улице, держатся за ручки, а мой ребёнок на них посмотрит и тоже станет геем". Это же страшно! (Смеётся) А вместо агрессии должно быть понимание того, что мир разнообразен. Его надо открывать. И другой, не такой, как ты, человек в состоянии показать, что жизнь может выглядеть иначе. И что смотреть на это надо с интересом, ведь мир открывается тебе в новых проявлениях. Я вырос в традиционной украинской среде, которая имеет определённые устоявшиеся рамки. Но от них уже пора избавляться. Как от аппендикса.

Последние годы я просто ощущаю вибрации другой Украины и других украинцев. Та Украина, о которой я говорил, уже начинает исчезать. И для меня этот процесс перемен — не апокалипсис, а надежда на светлое будущее. Это переход "шароварной", "фольклорной" Украины, в которой якобы больше ничего нет, в другое качество. Ещё несколько лет назад я и предположить не мог, что сниму такое кино, как "Припутни". То есть со мной тоже что-то происходит. И для меня это "что-то" — очень существенно. Формируются другие люди, другой продукт и другое творчество. И меня это радует. Ведь это предполагает и иное отношение к украинцам в мире. Я наблюдал, как по-разному зрители воспринимают "Припутней". Для некоторых это страшная сказочка о провинциальной жизни. Но есть люди, которые уже готовы принять правду про себя. Они позволили себе открыться этому.

Киевляне говорили мне, что увидели в "Припутнях" параллельный мир. При этом добавляли: "Хотя я и понимаю, что всё это происходит буквально в 50 километрах от меня…". Да в каких 50? В десяти! Я живу под Киевом, в Боярке, и там всё это есть. Я бы даже сказал, в десяти метрах… Следующая история, которую я собираюсь снимать, — киевская. И там происходит то же самое. Просто в других интерьерах. И это тоже история о восприятии чужого. Киев насыщен этим. Просто у тех, кто этого не видит, нет нужной "оптики".

"Формируются другие люди, другой продукт и другое творчество. И это радует, так как предполагает и иное отношение к украинцам в мире"

Украинские фильмы — 2017, которые стоит посмотреть? "Уровень чёрного" Валентина Васяновича, "Стремглав" Марины Степанской, "Январь-март" Юрия Речинского. Из короткого метра — "Технический перерыв" Филиппа Сотниченко, "Выпуск-97" Павла Острикова, "Бешенство" Марыси Никитюк. Очень понравился "Технический перерыв". Это документальный фильм. Он практически передаёт онлайн получасовой обеденный перерыв кассирши небольшого магазина в одном из городов Украины. Камера очень "живая", она вглядывается в героиню. Мы видим, как женщина едет на велосипеде домой, там её встречает сожитель. Она развязывает свой стянутый живот — выясняется, что она беременна. Ещё мы понимаем, что она из-под полы тайно приторговывает колготами. Когда продавщица возвращается в магазин, ей становится плохо. И она уходит в подсобку, где у неё происходит выкидыш. И она, едва вытерев руки, идёт за кассу — работать. И никто об этом не знает. Очень реалистичный, жёсткий фильм. Он многим не понравился. А я считаю, что Филипп снимает очень бескомпромиссное кино. Это смелый шаг на территорию, куда украинское кино заходит крайне редко. "Технический перерыв", кстати, победил на двух фестивалях — во Львове и в Таллине. А если говорить об игровом кино, то некоторые сцены из "Уровня чёрного" до сих пор стоят перед глазами. Это, что называется, чистое кино.

Пора уже реагировать не только на то, что хорошо продаётся, но и на то, что хорошо сделано. Вот есть, к примеру, перепички, которые делают в Киеве на Богдана Хмельницкого. Каждый день народу валом! Десятилетиями ходят! Но ведь это, мягко говоря, не очень качественный продукт питания. То же самое и в кино. Сделали пару перепичек, они хорошо продались, и сразу все говорят: о, хорошо! Надо теперь перепички делать! На питчингах в Гос­кино телевизионщики презентуют комедии такого качества, которое продюсер Александр Роднянский называет "пэтэушное кино". "Инфоголик", "DZIDZIO Контрабас"… Прекрасно, пусть и такое снимают. Но надо же думать и о составляющих профессии! И о людях, которые работают над составляющими кинематографа как профессии! Есть фильмы, не слишком успешные кассово, но по ним видно, что авторы владеют ремеслом. В Украине сейчас нет никакого анализа, обсуждения профессионального. Вот есть фильм, который сделал успешный бокс-офис, и всё, о его качестве уже можно не говорить. Это меня очень беспокоит. В мире существуют не только перепички, есть куда более вкусные и полезные блюда…

Кино должно показывать украинцам самих себя. Мы живём в такое время и в такой ситуации, которая порождает проявления невероятного героизма и самоотдачи. Об этом нужно снимать кино. И неважно, на каких именно сюжетах — майданных или военных, современных или исторических. Моя авторская территория — внутренние изменения, победа человека над собой, над собственной ксенофобией или "внутренней Россией". Некоторые называют мои "Кровянку" и "Припутней" анти­украинскими фильмами. Мол, нельзя так показывать украинцев. А как их показывать? Они такие и есть. Для меня говорить правду о народе — это проявлять любовь к нему. А вот если ты его не любишь, то начинаешь "причёсывать" и окультуривать. Только честный разговор даёт возможность двигаться вперёд. У меня были ситуации, когда я сам в себе открывал какое-то дерьмо. И когда я это осознавал, то двигался на следующую ступень. Так что, если любишь, говори правду.

Злободневно, но без злобы

Режиссёр Ахтем Сеитаблаев в этом году выпустил сразу два фильма, рассказывающих о болезненных страницах нашей истории — как уже далёкой, так и современной. Первая картина, "Чужая молитва", посвящена темам Холокоста и депортации крымских татар, а вторая, "Киборги", рассказывает о защитниках Донецкого аэропорта. "Киборги", которые сейчас идут в кинотеатрах, за первый же прокатный уик-энд сумели войти в топ-5 самых кассовых украинских фильмов этого года. А на премьере картины Пётр Порошенко вручил режиссёру орден "За заслуги" III степени

Моя режиссёрская тема — обретение надежды. И какой бы сюжет ни был у меня в разработке, всё равно в результате появлялась история о том, что будет если не хорошо, то по крайней мере не безнадёжно. Если говорить конкретней, о "Киборгах" или "Чужой молитве", то снять такое кино было и моей внутренней потребностью, и национально-сыновним долгом. Оба фильма — о том, что в состоянии выбора между жизнью и смертью у человека обостряются все чувства и эмоции, но и самые простые бытовые вопросы требуют непростых решений. Может быть, это связано с моим личным периодом внутреннего взросления. По моим ощущениям, это так, поэтому тема мне созвучна и пока для меня не исчерпана. Полтора года назад я подхватил проект "Захар Беркут" — по определённым организационным причинам с ним не сложилось у другого режиссёра, Ивана Сауткина. Так получилось, что по факту — это близкая тема.

Если честно, очень хочется снять задорную драйвовую комедию. Переходящую из жанра в жанр: в боевик, экшен, роуд-муви. С очевидной привязкой к Украине. Историю, которая не предполагает приглашения к какому-то серьёзному разговору про жизненно необходимые вещи. Может ли она быть изъята из нашего современного контекста? Из контекста войны? Я об этом много думал. Мой ответ: да. Но тогда этого не следует стесняться, надо подчёркивать это. Комедия может быть и привязанной к контексту, но по касательной. Это тоже может быть взгляд на войну, но под другим углом, условно говоря. Просто, наверное, я ещё сейчас пока к такому не готов.

"Идеальная ситуация — когда есть и бокс-офис, и мастерски сделанный фильм"

В этом году мне удалось посмотреть не так уж много украинских фильмов. "Сторожевую заставу", "Червоного". И "Припутни". Этот фильм мне очень понравился. Но это не совсем то кино, которое привлечёт в кинотеатры большое количество зрителей, и мне жаль. В этой ленте элегантно сочетаются повествование на грани фола и глубина, а в результате всё вместе выглядит неприкрытой констатацией факта нашей жизни. Это рассказ, сделанный с большой теплотой. Может, мы не готовы ещё к такого рода рассказам о себе? Благодаря участию в жюри конкурса "Крок" посмотрел очень много украинской анимации. Понравился "Элювиум" Стаса Сантимова. А моим фаворитом был фильм "Причинна" по балладе Тараса Шевченко (режиссёр Андрей Щербак). Понравились "Шнурки" по сценарию Марыси Никитюк. У нас, членов жюри, оказались настолько разные предпочтения, что было сложно выбрать победителя. Мы дискутировали. И не сходились почти ни в чём.

В каждом случае к вопросу о бокс-офисе надо подходить индивидуально. Есть фильмы, которые, как говорится, играют вдолгую. Есть имиджевые проекты, которые изначально делались с пониманием того, что большой кассы не будет. Конечно, идеальная ситуация, когда есть и бокс-офис, и мастерски сделанный фильм. Такое случается не часто, но иногда бывает.

Ходить строем, будучи заряженными одной темой, — не самая лучшая и правильная форма существования для кинематографистов и для нашего развития. Как говорят китайцы, пусть цветут все цветы. Другое дело, что время, в которое мы живём (мы можем рефлексировать по поводу него, быть созвучными или не созвучными ему), всё равно так или иначе нас "взламывает". И происходит интересная синергия. Творческая в том числе. Наверное, хорошо, что она такая разнообразная. И в жанрах, и в способах выражения. Эта синергия сформирует какую-то понятную форму или тему, которая будет интересна украинскому зрителю.

Ты можешь быть не в формате и не в мейнстриме, но делать какие-то вещи, самодостаточные и интересные. Вся жизнь наша говорит о том, что прекрасное как раз в разно­образии.

Герои не где-то, а рядом

Ирина Вратарёва — креативный продюсер, один из первых шоураннеров Украины. Как шеф-редактор, форматчик или продюсер участвовала в создании более 20 фильмов, сериалов и телепрограмм. Сейчас работает над несколькими сериалами и полным метром

К моему удивлению, ко мне приклеились мистические темы. Я, пожалуй, сейчас сказочник: снимала про сны, магию, теперь наша команда приступила к работе над весёлой вампирской историей. Я люблю фантастику и красивые саги — "Американские Боги" и "Выживут только любовники" входят в мой личный эталонный топ-10. Но сейчас я чувствую потребность в расширении списка тем. Занимаюсь изучением производства экшена, поскольку вижу в нём потенциал для нашего рынка. Сейчас на моём рабочем столе лежит настолько крутой сценарий, что я предпочту его лучше не снять, чем сделать плохо. Если получится — обещаю событие мирового уровня.

Приятно, что у нас есть авторы, способные создавать истории. Если говорить о большом кино, нам категорически не хватает того, что делает кассу во всём мире, — качественных драм, экшенов, хоррора. К счастью, начали появляться комедии "с человеческим лицом". Увы и ах, прокатное кино — это в первую очередь аттракцион. Люди приходят отдохнуть и получить заряд адреналина, но уж никак не понаблюдать за спорным самовыражением.

"Прокатное кино — это в первую очередь аттракцион"

Публика — не дура. И успешный бокс-офис зависит не только от качества продукта. Давайте не забывать о промо, о маркетинговых бюджетах, количестве залов и некотором предубеждении, которое, к сожалению, всё ещё остаётся у обычных зрителей, которым мы пока не доказали, что наше кино может скрасить вечер не хуже какого-нибудь "Аватара" или "Джеймса Бонда".

Наши фильмы могут быть интересны в других странах, если мы сами будем интересны себе. Наша история, этнические особенности, истории украинцев, изменивших мир, безусловно, позволят выйти из локального пространства в мировой контекст. Но это не вопрос темы. Это как со странными и разочаровавшими меня поисками нового украинского героя, которыми я одно время пыталась заниматься.

Новые герои — это на самом деле просто люди. Люди, чьи осознания, драмы и радости совершенно не меняются от века каменного до века атомного или, упаси господи, века биткоинов. Тема — это история, затрагивающая ценности. Затрагивающая везде: в Киеве, Тель-Авиве, Париже или Риме…

Документальная трагикомедия

Надежда Заварова — один из ведущих кинокритиков Украины, программный координатор и селекционер международных кинофестивалей. Среди прочего в 2017-м она стала одним из кураторов первого кинофестиваля "Киевская неделя критики"

Пейзаж узнаваемой зрителем повседневности — вот что появилось в нашем кино благодаря таким фильмам, как "Уровень чёрного" Валентина Васяновича, "Стремглав" Марины Степанской.

Появление хороших комедийных фильмов — тоже замечательное явление. Более того, у их авторов рождается и сохраняется свой уже узнаваемый стиль: так, например, "Кровянка" и "Припутни" Аркадия Непиталюка выдержаны в единой тональности трагикомедии, в которой больше жизни, чем в иной документальной хронике.

Эксперимент с формой может стать главной движущей силой сценария. Это доказывает Филипп Сотниченко в "Гвозде" и в "Техническом перерыве". А Антонио Лукич с фильмом "В Манчестере шёл дождь", снятым им с Валерией Кальченко, дарит нашему кино нужную и редкую сегодня иронию. Павел Остриков снимает короткометражные комедии ("Голден лав", "Выпуск 97") с таким чувством юмора, меры и стиля, что хочется пожелать ему скорейшего создания полного метра.

Украинские кинематографисты наконец начали интересоваться современным человеком. Изменчивостью и хрупкостью его натуры, его неизбывным одиночеством и надеждой обрести гармонию с собой и с миром. Это, мне кажется, в большей степени является достижением нового отечественного кино, чем формирование некой единой для всех темы. Желание работать в разных жанрах, обращение в сценариях к современности и рождение собственного яркого режиссёрского стиля у украинских авторов — вот что сильнее, чем единая тема, объединяет их.