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Главная » Стиль жизни » Культура » Если готов умереть, воевать надо комфортно. Киборг Андрей Шараскин о войне в жизни и кино

Если готов умереть, воевать надо комфортно. Киборг Андрей Шараскин о войне в жизни и кино

Если готов умереть, воевать надо комфортно. Киборг Андрей Шараскин о войне в жизни и кино
Фото: apostrophe.com.ua

Андрей Шараскин, защитник Донецкого аэропорта и прототип одного из героев картины "Киборги", рассказал Фокусу о том, что невозможно передать в кино, и почему пришлось переозвучить одну сцену из фильма

Дарья Тарасова - 09.01.18 126
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"Слава Богу, что мы живые", – первая мысль, которая пришла в голову Андрею Шараскину после просмотра фильма "Киборги". Он –киборг из донецкого аэропорта с позывным "Богема". Прототип одного из главных героев фильма – командира с позывным "Серпень", которого играет актер Вячеслав Довженко.

Реальный киборг Андрей Шараскин и киборг-актер Вячеслав Довженко называют друг друга – Андрюша и Славочка. Они знакомы около двадцати лет. Познакомились еще в 1998 году в общежитии театрального университета и с тех пор дружат. То что Вячеслав Довженко играет своего близкого друга – ирония судьбы.

– О том, что прототип моего героя – Андрюша Шараскин, я узнал, когда прошел пробы и был утвержден на роль. Я тут же написал ему смс. Он ответил: "Слава Богу, что меня играешь именно ты".

Андрей признается, что советов Славе о том, как его играть, не давал. Единственное, что они проговорили детально –Серпень должен быть адекватным националистом, а не национал-сумасшедшим.

Большинство событий, которые показывают в фильме, происходили с Андреем Шараскиным в аэропорту. Именно на его ротацию пришлись слухи о том, что сепаратисты собираются использовать установку "Буратино", которая уничтожает все живое в радиусе 3 км.

– Мы тогда на самом деле со всеми прощались. Я звонил родителям и доченьке. На утро, когда мы увидели обычные танки, радовались и кричали: "пацаны, это всего лишь танчики".

Именно этот момент, разговор с дочерью по телефону, стал наиболее эмоционально тяжелым для актера Вячеслава Довженко. Он сам отец, у него двое сыновей. Прощание с ребенком, когда понимаешь, что умрешь, – такое даже представить сложно. Не то что сыграть.

"Дочка узнала момент в фильме, когда мы ждали "Буратино" и говорит: "Папа, ты же звонил мне тогда"

Большинство диалогов, которые звучат в фильме, на самом деле были в аэропорту. Но в полный метр вошло далеко не все. Например, не вошел момент, который Андрей сразу же вспоминает при нашем разговоре.

– Мы же были в аэропорту добровольцами. У нас ничего не было: ни статуса участников, ни зарплат, ни льгот. Но попасть в зону реальных боевых действий – мы считали это наградой. Помню, как-то десантники начали обсуждать при нас между собой, кому сколько денег на карточку пришло. Это было непросто слушать. Я сразу им сказал: "Пацаны, обсуждайте это в другом месте".

Сначала Богема скептично отнесся к идее фильма, понимая, что в реальный аэропорт не попасть, а такую локацию построить непросто. Потом он встретился со сценаристом Натальей Ворожбит. Он отвез ее в АТО, познакомил с бойцами, а через полгода прочитал текст и понял, что Наташа справилась.

Лишь одну сцену уже после съемок пришлось переозвучить – конфликт между националистом Серпнем и проевропейски настроенным Мажором.

– Ребята сыграли открытый конфликт. Но на самом деле, на войне мы четко поняли одну вещь: когда с одной стороны враг, самое важное – это плечо и локоть побратима. Тебе не важно на каком языке он говорит, какие у него политические убеждения и религиозные взгляды. Между побратимами не бывает открытых конфликтов.

Момент, когда сепаратисты убивают своего же, рассказывает Андрей, обычная история. Таких историй было много.

– На войне большой процент незапланированных потерь. Даже в аэропорту были ситуации, когда не предупредили, что из одного терминала в другой бежит группа и их начали обстреливать свои же. Человеческий фактор. От этого никуда не денешься.

В реальном аэропорту как и в фильме было место песням и хорошим сигарам.

– Я в аэропорту курил только сигары. Если готовишься умирать, воевать надо комфортно, –рассказывает Богема. К слову, такие же сигары курит в кадре и Серпень.

Богеме понравился фильм. И понравился Серпень.

"Единственное, по словам киборга, что не сможет передать ни одно кино – это запах войны, трупов и собак, которые разносят части человеческих тел"

– Славочка хорошо меня сыграл, передал мою манеру. Я фильм смотрел вместе с мамой, дочкой и сестрой. Они так плакали. Дочка узнала момент в фильме, когда мы ждали "Буратино" и говорит: "Папа, ты же звонил мне тогда".

Единственное, по словам киборга, что не сможет передать ни одно кино – это запах войны, трупов и собак, которые разносят части человеческих тел.

Вячеслав Довженко на похвалу реагирует спокойно. Лишь вспоминает, как в самом начале не понравился сценаристу Наталье Ворожбит.

– Наташа сначала познакомилась с Андрюшей и была очарована его харизмой и характером. И когда мы встретились с ней на площадке, я по глазам увидел, что она немного расстроилась. Не такого Серпня она ждала. А потом, когда увидела несколько сцен, подошла и извинилась.

Главное похвалой для актера остается то, что спустя уже три недели после премьеры фильма ему пишут реальные бойцы и рассказывают о войне. Они обращаются к нему не как к Вячеславу Довженко, а как к Серпню. А это значит, что он со своей ролью справился.

 

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