Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс получила главную роль в фильме "Красный воробей", где она сыграла советскую шпионку.
Трейлер фильма на своем канале в YouTube опубликовала студия 20th Century Fox.
Как сообщает popcornnews.ru, героиню Лоуренс зовут Доминика Егорова, и она является агентом спецслужб СССР. Девушка была успешной балериной, однако после травмы она вынуждена завершить карьеру. Боясь за себя и будущее своей мамы, Егорова соглашается стать рекрутом в Школе Воробьев. Это секретное учебное заведение, которое тренирует молодых шпионов.
Одним из ее заданий оказалось раскрыть агента ЦРУ Натаниэля Нэша. Однако у них завязались отношения и девушка принимает решение предать Советский Союз и пойти служить в американскую спецслужбу.
Напомним, "Аббатство Даунтон" станет фильмом уже в этом году.