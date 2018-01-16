В Брюсселе пройдут традиционные ежегодные Дни украинского кино. Об этом сообщает "Артхаус Трафик".
Событие начнется 17 января показом фильма украинского режиссера Сергея Параджанова "Тени забытых предков".
Закроется украинский кинофестиваль 21 января показом фильма "Процесс" о незаконно заключенном в России украинском кинорежиссере Олеге Сенцове.
Ежегодные Дни украинского кино в Брюсселе представляют наиболее резонансные современные ленты, а также отреставрированную киноклассику.
В 2018 году киносмотр пройдет в третий раз.
Показы проходят в Центре изобразительных искусств BOZAR, крупнейшей культурной институции Бельгии.