Победителя Евровидения-2017 выписали из больницы после успешной пересадки сердца

Певца пока просят не беспокоить

Победителя песенного конкурса "Евровидение -2017" португальца Сальвадора Собрала выписали из больницы после успешной трансплантации сердца. Об этом сообщается на странице певца в Instagram.

Собрал вернулся домой вечером 11 января. Сейчас он находится в послеоперационном периоде, когда надо избегать толпы и влияния большого количества людей.

"Спасибо заранее за уважение к нашему требованию (не беспокоить певца - ред.)", - сообщили представители Собрала.

Напомним, Сальвадор Собрал с рождения серьезно болен - у 27-летнего исполнителя порок сердца.