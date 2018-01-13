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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Фильм "Киборги" подадут на кинопремию "Оскар" от Украины
<span class="label red">Видео</span> Фильм "Киборги" подадут на кинопремию "Оскар" от Украины
oformi.net

Видео Фильм "Киборги" подадут на кинопремию "Оскар" от Украины

Лента рассказывает об обороне Донецкого аэропорта осенью 2014 года

13.01.18 302
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Фильм "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта собираются выдвинуть на кинопремию "Оскар" от Украины. 

Об этом сказал актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев в эфире "5 канала". 

"Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета", – отметил он.

Сеитаблаев заметил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относятся к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль. 

Отметим, "Киборги" появились на экранах 7 декабря. Лента рассказывает об обороне Донецкого аэропорта осенью 2014 года. 

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