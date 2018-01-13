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Главная » Стиль жизни » Культура » Права на показ "Сторожевой заставы" купили уже 27 стран, – Порошенко

Права на показ "Сторожевой заставы" купили уже 27 стран, – Порошенко

Права на показ "Сторожевой заставы" купили уже 27 стран, – Порошенко
Фото: dergkino.gov.ua

Увеличение финансирования позволит снимать более 120 фильмов год за государственные средства

13.01.18 114
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Президент Украины Петр Порошенко уверен, что у украинского кинематографа яркое будущее, ведь права на показ "Сторожевой заставы" приобрели уже 27 стран. Об этом глава государства написал в Facebook.

"Права на показ первого отечественного фильма-фэнтези "Сторожевая застава" уже приобрели 27 стран мира. Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов. Уверен, что украинский кинематограф ждет яркое будущее!" – написал Президент.

Напомним, по состоянию на 10 января, по данным компании Kinorob, которая занималась производством ленты, права на показ кинофильма "Сторожевая застава" были проданы в 19 стран.

"Сторожевая застава" – украинский полнометражный фильм-фэнтези, снятый по мотивам одноименной книги Владимира Рутковского, который вышел в широкий прокат 12 октября 2017 года.

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