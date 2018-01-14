Французский багет нужно внести в список культурного наследия ЮНЕСКО, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что французский багет должен быть внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Наш багет – предмет зависти для всего мира", – сказал Макрон, поддержав инициативу французских пекарей, предложивших внести багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Французские пекари вдохновились успехом итальянских коллег, которые в декабре 2017 года добились внесения в список культурного наследия неаполитанской пиццы.

Целью списка культурного наследия ЮНЕСКО является сохранение традиций в условиях глобализации.

Комитет по сохранению нематериального культурного наследия человечества собирается ежегодно, чтобы определить, какие из представленных разными странами традиций, достойны внесения в список ЮНЕСКО.

Французские пекари говорят, что хлебобулочное изделие нельзя назвать багетом, если оно напоминает его только по внешнему виду. Французы подчеркивают, что очень важно сохранить рецепт настоящего багета.

"Мастерство и опыт необходимо сохранить, именно поэтому багет следует внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО", – подчеркнул Эммануэль Макрон, обращаясь к представителям Национальной ассоциации пекарей.

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Владельцы частных пекарен выразили обеспокоенность по поводу массового распространения "имитаций" багета.

"Почти невозможно не прийти в ярость, когда видишь, какого качества хлеб продается в супермаркетах. Хлеб поступает в замороженном виде, его везут из Румынии или откуда-то еще, ничего не делается так по правилам хлебопекарного мастерства", – сказал в интервью интернет-ресурсу Atabula глава Национальной конфедерации французских пекарей и кондитеров Доминик Анракт.

Не стоит путать список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО со списком объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В первый ЮНЕСКО вносит природные или созданные человеком объекты, нуждающиеся в сохранении и популяризации в силу особой культурной, исторической или экологической значимости.

Список нематериального культурного наследия посвящен существующим в разных странах традициям – музыке, танцам, кухне, различным ремеслам.

В этом списке есть йога, испанский танец фламенко, тибетская опера, бельгийская пивная культура, искусство выпечки пряников в Северной Хорватии.

У Франции в этом списке – ряд позиций, в том числе шествие с гигантскими куклами (совместно с Бельгией), соколиная охота и национальная гастрономическая культура. При этом последнее подразумевает то, как организована трапеза: как французы обычно сервируют стол, как они выбирают вино в зависимости от блюда, как оформлен стол.

Великобритания пока не может похвастаться какими-либо традициями, внесенными в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это связано с тем, что Великобритания остается одной из немногих стран, не подписавшей конвенцию 2003 года об охране нематериального культурного наследия.