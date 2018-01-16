В Новосибирске скончался Владимир Дуда, капитан "НГУ", легендарной команды КВН Новосибирского государственного университета.

По словам друзей Дуды, он попал в реанимацию с инсультом 11 января.

Врачи сделали все возможное, но 16 января Владимира не стало. Ему было 56 лет.

"Сегодня умер наш Вова Дуда. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали всё, что нужно было, и все, что могли", — написала в Facebook телеведущая Татьяна Лазарева.

Она рассказала, что Владимир был "абсолютно бесконфликтным человеком, хорошим, веселым, очень добрым и порядочным".

Когда умерла мама Лазаревой, ее кота по иронии судьбы взял к себе именно Дуда.

"Какой-то несчастливый кот. И год...", — заключила телеведущая.

Напомним, скончалась вокалистка легендарной группы The Cranberries.