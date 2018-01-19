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Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Медвежья услуга. Почему "Паддингтон 2" — лучший фильм после праздников
<span class="label red">Рецензия</span> Медвежья услуга. Почему "Паддингтон 2" — лучший фильм после праздников
Кадр из фильма

Рецензия Медвежья услуга. Почему "Паддингтон 2" — лучший фильм после праздников

В прокате британско-французская комедия о безобидном и харизматичном медвежонке Паддингтоне. Режиссёр — Пол Кинг

Анна Синящик - 19.01.18 198
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Нет нужды пояснять, кто такой Паддингтон — за 60 лет своего существования образ добродушного перуанского зверька успел покорить сердца читателей и зрителей всех возрастов. Книги о медвежонке в синем дафлкоте переведены на 31 язык. Засветился умиляющий персонаж и на экране: первый сериал о нём сняли в 1970-х, второй — в начале 1990-х.

Совершеннолетнему украинскому зрителю Пастусо-Паддингтон особенно дорог. Его любовь к апельсиновому варенью, о которой не устают напоминать мувимейкеры, ставит перуанского медвежонка в ассоциативный ряд с Чебурашкой, найденным в коробке с апельсинами. А медвежья неуклюжесть, прожорливость и нездоровый для наших широт оптимизм заставляют вспомнить о другом косолапом — том самом, который однажды удостоился чести попасть на эмблему летних Олимпийских игр.

"Паддингтон 2" — второй полнометражный фильм Пола Кинга по мотивам "медвежьих" рассказов Майкла Бонда. Предыдущая работа "Медвежонок Паддингтон" получилась немного скомканной. Эффект "галопом по Европам" вполне объясним: в первом фильме режиссёру понадобилось в сжатые сроки раскрыть характер восьми главных героев (медвежонка, его приёмных родителей и пяти членов семейства Браунов). Впрочем, это не помешало фильму стать номинантом двух премий BAFTA. Судя по отзывам на тематических ресурсах вроде Rotten Tomatoes, вторая лента добьётся большего. Режиссёр заметно "выдохнул" и перестал пичкать реплики персонажей лишними биографическими справками.

По сюжету, медведице Тёте Люси вот-вот исполнится 100 лет. Медвежонок устраивается на работу, чтобы купить приёмной родительнице ценный подарок — книжку-раскладушку о Лондоне из антикварного магазина. За день до покупки её крадет некий таинственный незнакомец. Подозрения падают на Паддингтона, и косолапый мигрант попадает за решётку. Конечно, он полон решимости доказать свою невиновность. Даже если для этого придётся перевоспитать парочку зэков, а также освоить верховую езду на собаке и бег по крыше движущегося поезда.

Пол Кинг снял поучительную детскую сказку. Общее настроение, царящее в этой истории, лучше, чем строчкой из творчества ТНМК, не опишешь: "Як би не було, все одно добро закохає зло".

Все и всё, к чему прикасается медвежонок, обречено измениться к лучшему. Лондон, в котором поселился Паддингтон, — это редкие улыбчивые прохожие и вылизанные улицы. Бомжей в этом городе нет — только бездомный пёс, который выглядит так, словно минуту назад пил чай с королевой. Тюрьма, в которую заключили главного героя, постепенно превращается в детский лагерь. После первого же бутерброда с вареньем её обитатели начинают водить хороводы и просить о сказке на ночь. И даже главный злодей, самовлюблённый психопат-одиночка Феникс (Хью Грант, "Дневник Бриджит Джонс"), обречён найти себя и полюбить мир. Правда, меняться он будет уже не на свободе, а в "лагере", о котором писалось выше.

Общее настроение, царящее в этой истории, лучше, чем строчкой из творчества ТНМК, не опишешь: "Як би не було, все одно добро закохає зло"

Этот абсурдный позитив — как аскорбинка в дождливый осенний день. Можно, конечно, нащупать в картине скрытые злые знаки. Не осуждают ли создали фильма Брексит, из-за которого Мэри Браун (Салли Хокинс, "Вера Дрейк") не имеет права вплавь пересечь Ла-Манш без паспорта? Не является ли сценарий, в котором все пары гетеросексуальные, неприкрытой дискриминацией ЛГБТ? Не стоит ли расценивать сюжетную линию о спрятанных сокровищах как призыв уклоняться от налогов?

Кто ищет, тот всегда найдёт. "Паддингтон 2" — возможность спросить себя: ту ли эмоцию мы высматриваем? И не пора ли перенастроить внутренний локатор? Перуанский медвежонок — абсолютный ориентир. Он ищет только добро.

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