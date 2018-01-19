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Главная » Стиль жизни » Культура » Порошенко стала председателем Украинского культурного фонда

Порошенко стала председателем Украинского культурного фонда

Порошенко стала председателем Украинского культурного фонда
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Жена президента сказала, что это для нее большая честь

19.01.18 40
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Министр культуры Евгений Нищук назначил председателем Украинского культурного фонда супругу президента Марину Порошенко.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

"19 декабря министр культуры Украины Евгений Нищук назначил председателем Украинского культурного фонда Марина Порошенко. За ее кандидатуру единогласно проголосовали все члены Наблюдательного совета Фонда", - говорится в сообщении.

Марина Порошенко отметила, что для нее это большая честь.

"Убеждена, что Культурный фонд будет способствовать модернизации сектора культуры, поддерживать культурное развитие общин в условиях децентрализации, интегрировать национальную идею внутри страны, стимулировать развитие креативного молодого поколения, поддерживать старты культурных и художественный проектов через систему прозрачных конкурсов, развивать научно-исследовательскую деятельность художественного сообщества , а также - сотрудничать с украинской диаспорой и формировать положительный имидж Украины в мире", - сказала супруга президента.

Кроме того, в ходе обсуждения деятельности Украинского культурного фонда было объявлено о конкурсном отборе на должность Исполнительного директора, который продлится с 22 января по 2 февраля.

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