Феминизм с кулаками. Шесть сериалов 2018 года, основанных на книгах

"Призрак дома на холме" /

The Haunting of Hill House

Создатель: Майк Флэнеган

В главных ролях: Михил Хаушман, Карла Гуджино, Элизабет Ризер

Премьера: 2018 год

Онлайн-кинотеатр Netflix адаптирует классический роман ужасов Ширли Джексон "Призрак дома на холме". До этого книгу уже экранизировали дважды. В 1963 году это сделал Роберт Уайз — его лента послужила образцом для целого поджанра фильмов о домах с призраками. Тот "Призрак дома на холме" до сих пор включают в списки самых жутких фильмов в истории, а режиссёр тогда был номинирован на "Золотой глобус". В 1999 году появился ремейк этой ленты, но успеха у критиков она не имела. За современное прочтение романа отвечает Майк Флэнеган, режиссёр таких достойных хорроров, как "Окулус" и "Тишина". Он обещает представить мифологию, стоявшую за семьёй владельцев дома Крейнов, а вот завязка не изменится: несколько незнакомцев сойдутся под крышей дома с призраком и попытаются не умереть от страха. В первом сезоне зрителя будут пугать десять серий подряд.

"Острые объекты" / Sharp Objects

Создатель: Марти Ноксон

В главных ролях: Эми Адамс, Патриша Кларксон, Элайза Сканлен

Премьера: лето 2018 года

"Острые объекты" — экранизация романа Гиллиан Флинн, бывшего телекритика журнала Entertainment Weekly. Именно книги Флинн лежали в основе фильмов "Исчезнувшая" Дэвида Финчера и "Тёмные тайны" с Шарлиз Терон в главной роли. Роман "Острые объекты" вышел в 2006 году — это дебютная работа писательницы. В центре событий история репортёра Камиллы, которая возвращается в родной городок из Чикаго, чтобы расследовать серию жестоких убийств. Камилла только что вышла из психиатрической лечебницы — она занималась самоповреждением после смерти сестры в очень раннем возрасте. Возвращение домой вынуждает героиню столкнуться с демонами, от которых она бежала всю свою жизнь. Камиллу сыграла голливудская звезда Эми Адамс, лауреатка двух "Золотых глобусов" за фильмы "Афера по-американски" и "Большие глаза".

"Острые объекты" — закрученный психологический триллер, которым рулит опытная телесценаристка Марти Ноксон, работавшая и над нишевыми "Безумцами", и над сверхпопулярной "Баффи — истребительница вампиров". Мини-сериал из восьми эпизодов выйдет на кабельном канале HBO. Все серии поставил канадский режиссёр Жан-Марк Вале ("Далласский клуб покупателей").

"Касл-Рок" / Castle Rock

Создатели: Сэм Шоу, Дастин Томасон

В главных ролях: Мелани Лински, Андре Холлэнд, Джейн Леви

Премьера: 2018 год

Касл-Рок — вымышленный город в штате Мэн из книг Стивена Кинга, отправная точка его литературной вселенной. Именно здесь происходят события романов "Мёртвая зона", "Куджо", повестей "Тело", "Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка" и других работ писателя. Сериал стриминг-сервиса Hulu базируется на рассказах Стивена Кинга и намерен заселить этот город персонажами (и темами) из его книг. Какие именно это будут герои — неизвестно, хотя в анонсах упоминаются романы "Оно" и "Кэрри". Как это будет сочетаться — трудно представить.

Придумали сериал Сэм Шоу и Дастин Томасон, вместе работавшие над ретро-шоу "Манхэттен", где речь шла о разработке первой ядерной бомбы в истории. Продюсирует "Касл-Рок" Джей Джей Абрамс, один из мэтров современного кино — сейчас он занимается и легендарными "Звёздными войнами", и высокобюджетным сериалом "Мир Дикого Запада".

Одну из главных ролей — адвоката с тёмным прошлым, который ведёт дела осуждённых на смертную казнь (привет "Побегу из Шоушенка" и "Зелёной миле" одновременно), сыграл Андре Холлэнд, прославившийся после "Больницы Никербокер". В первом сезоне "Касл-Рок" заказано десять серий.

"Утреннее шоу" / Top of the Morning

Создатель: Джей Карсон

В главных ролях: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун

Премьера: 2018 год

Apple решила выйти на рынок сериалов — компания выделила миллиард долларов на создание своих шоу и приобретение прав на показ чужих в 2018 году. Первым собственным анонсом стало возрождение сериала-антологии "Удивительные истории" Стивена Спилберга, который выходил в середине 1980-х. Тогда проект был достаточно успешным и выиграл пять премий "Эмми". О его новом воплощении известно немного, кроме того, что Брайан Фуллер ("Ганнибал", "Американские боги") будет главным сценаристом. Вторым сериалом Apple оказалась адаптация книги журналиста Брайана Стелтера Top of the Morning, где в деталях описывается кровожадный мир утренних телевизионных шоу. Книга вышла в 2013 году — за её экранизацию сразу схватился канал Lifetime, но за несколько лет так и не продвинулся в производстве. Вторую жизнь "Утреннему шоу" подарила актриса Дженнифер Энистон — ради этого проекта звезда ситкома "Друзья" решила полноценно вернуться на телевидение после 14-летнего перерыва. Пару Энистон на экране составит лауреатка "Оскара" Риз Уизерспун. Руководит процессом Джей Карсон, продюсер "Карточного домика". Сериал продлён на второй сезон задолго до премьеры первого.

"Диетландия" / Dietland

Создатель: Марти Ноксон

В главных ролях: Джулианна Маргулис, Джой Нэш, Роуэна Кинг

Премьера: 2018 год

"Диетландия" — адаптация одноимённого романа Сарай Уолкер, который атаковал одержимость нашего общества нереалистичными стандартами красоты. По словам писательницы, на книгу её вдохновил просмотр фильма "Бойцовский клуб" Дэвида Финчера. Она захотела сделать своеобразную феминистскую версию этой истории. Главная героиня "Диетландии" — Плам, 130-килограммовая женщина, которая ведёт (под чужим именем) колонку советов в популярном журнале для подростков. Плам мечтает стать стройной и после долгих лет, проведённых на всевозможных бесполезных диетах, записывается на операцию по уменьшению желудка. Правда, операции не суждено случиться: в очереди к врачу героиню завербуют в подпольную феминистскую организацию. А дальше ненависть к себе трансформируется в принятие себя, правда, с кровавыми последствиями.

Плам сыграла Джой Нэш, которая появлялась в "Проекте Минди", "Без обязательств" и третьем сезоне "Твин Пикса". Противостоять Плам будет амбициозный редактор журнала, которую исполнила звезда "Скорой помощи" и "Хорошей жены" Джулианна Маргулис. Сериал выйдет на кабельном канале AMC, в первом сезоне заказано десять эпизодов.

"Сладкая горечь" / Sweetbitter

Создатель: Стефани Данлер

В главных ролях: Элла Пернелл, Том Стёрридж, Кэйтлин Фицджеральд

Премьера: октябрь 2018 года

Кабельный канал Starz экранизирует бестселлер Стефани Данлер при участии автора — писательница возглавила проект, а помогать ей будет Стью Зичерман, сценарист "Американцев" и "Любовников". Данлер писала "Сладкую горечь" около семи лет — параллельно она училась и работала официанткой в нью-йоркском ресторане. Главная героиня романа во многом списана с автора — Тесс 22 года, она переехала в Нью-Йорк, устроилась официанткой в крутой ресторан и окунулась в развесёлый мир алкоголя, секса, наркотиков, роскоши и грязи. Данлер признаёт сходство, хотя утверждает, что Тесс "быстро стала персонажем, который одновременно и хуже, и лучше, чем я была в её возрасте". Главную роль сыграет британская актриса Элла Пернелл ("Дом странных детей Мисс Перегрин"). В первом сезоне "Сладкой горечи" заказано шесть серий.