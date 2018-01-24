Теперь у певца на первом месте дети и близкие

Легендарный британский певец, пианист и композитор 70-летний Элтон Джон официально объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

По словам артиста, перед тем, как уйти со сцены, он отправится в прощальный тур. Гастроли начнутся в сентябре 2018 года.

Такое решение певец объяснил сменой приоритетов: теперь у него на первом месте дети и близкие.

По его словам, прощальный тур продлится около трех лет.

"Это будет прекрасный способ поблагодарить людей", – сказал Элтон Джон.

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Ранее западные СМИ сообщали, что Элтон Джон собирается покинуть сцену после почти 50-летней карьеры по состоянию здоровья.

Напомним, в прошлом году Элтон Джон в прошлом году он провел две ночи в реанимации и 12 дней в больнице, сражаясь с "вредной и необычной" бактериальной инфекцией, с которой столкнулся во время тура по Южной Америке. Тогда ему пришлось отменить девять шоу в США.

На протяжении своей 50-летней карьеры певец продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Он также занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов.