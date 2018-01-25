Дебютный полнометражный фильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" отобрали в конкурсную программу Панорама Международного Берлинского Кинофестиваля (Берлинале).
Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.
"В украинской провинции разворачивается история пятилетней бунтарки Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и ее возлюбленного, молодого бандита Шрама", – говорится в синопсисе фильма.
В создании фильма принимали участие Украина, Польша, Македония, при поддержке Госкино.
"Для всей международной творческой группы "Когда падают деревья" это знаменательное событие, которое способствует признанию украинского кинематографа на международном уровне и продолжает успехи украинских кинематографистов последних лет", - написал в Facebook продюсер фильма Игорь Савиченко.
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В этом году Берлине пройдет с 15 по 25 февраля. Всего в "Панораме" в этом году – 47 фильмов из 40 стран мира. 20 картин участвует в документальном конкурсе, 27 – в игровом.