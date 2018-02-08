Все "жінки-берегині" в рекламных роликах на YouTube, — актриса Римма Зюбина

После выхода на экраны драмы Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы" (2016), в котором Римма Зюбина сыграла главную героиню — заробитчанку Дарину, об актрисе стало ясно одно: никто лучше неё не справился бы с ролью. Это кино лёгкое и прозрачное, как бабье лето. Несмотря на то, что в основе лежит тяжелейшая драма, где переплетены и история бедной постсоветской страны, и трагедия женщины, к несчастью или к счастью, в этой стране родившейся.

В украинско-словацкой ленте "Межа" (2017), динамичной бандитско-социальной драме, Зюбина сыграла небольшую, но запоминающуюся роль жены украинского бандита — жлоба и морального урода. Сыграла так, что эпизоды с ней — плачущее лицо крупным планом и то, как она упала, когда спешно уходила со свадьбы героев, — врезаются в память.

Она же активная участница обоих Майданов — когда говорит о Революции достоинства, ни одной фальшивой ноты в этом нет. Она же участвует в читках "Тижня актуальної п’єси", читает тексты современных авторов, от которых государственные театры бегут как от чумы. Играет в историях, написанных детьми востока — речь о проекте "Class Act: схід — захід".

Во время интервью она то и дело отступает от темы. И ты залипаешь в её речь, как в яркую импрессионистскую картину, которую она рисует жестами и словами, так же лихо и легко, как в своё время импровизировала её любимая певица Квитка Цисык.

КТО ОНА Актриса театра и кино. На её счету более 50 театральных ролей. Лауреат престижных международных премий. Активная участница Майдана, волонтёр ПОЧЕМУ ОНА Снялась в словацко-украинской картине «Межа», которая отмечена рядом престижных призов, в том числе на кинофестивале в Карловых Варах

Моменты любви

Вы популярны и при этом снимаетесь в короткометражках студентов. Почему?

— Почему бы и нет? Я как-то разговаривала с актёром, который, до того как стать титулованным, всегда снимался у студентов, а потом начал отказываться. Объяснил так: "Я уже получил звание заслуженного артиста, теперь не могу". Это смешно. От присвоения звания ничего не меняется. Я всегда говорила: выходите на улицу и идите по Крещатику, там будет видно, у кого из вас есть звание, а у кого нет. К кому подходят люди, кого узнают, а кого нет.

Почему популярность так важна для актёрской профессии?

— Актёр — такая субстанция, вечно копающаяся в себе. Я десять лет играю в спектакле и десять лет волнуюсь перед этим спектаклем, анализирую — удачно он прошёл или нет. Если нет — почему? Если что-то пошло не так — мучаюсь, не сплю. И каждый раз задаю себе вопрос: имею ли я право выходить на сцену? А популярность, момент узнавания — это момент любви. Когда-то мы с сыном Даней шли по улице мимо ресторана, хозяин этого заведения увидел меня и пригласил зайти, угостил. Мне было так неловко. Я потом сказала сыну: "Боже, Даня, мне так стыдно. Я же могу оплатить счёт в ресторане". Он: "А почему ты не радуешься? Если бы ты была депутатом, тебя по дороге только зелёнкой бы облили или помидорами забросали. А тебя зовут в ресторан, угощают — это проявление любви".

Так что популярность бывает разной. Когда актёр говорит, что сыграл триста ролей в кино и театре, а его узнают по рекламе чипсов — вот это ужасно. Когда я сыграла Марию Стюарт, мне Моисеев (Станислав Моисеев — муж Риммы Зюбиной и театральный режиссёр. — Фокус) сказал: "Римма, тебя после этой роли будут снимать все режиссёры. Списки ролей вечером пришлют". Но я же тогда в кино не снималась, вернее, кино в стране не снимали, а у режиссёров, которые снимали сериалы, не было привычки ходить в театр. Так что списки ролей мне никто тогда так и не прислал.

Вас это задело?

"Выходите на улицу и идите по Крещатику, там будет видно, у кого из вас есть звание, а у кого нет. К кому подходят люди, кого узнают, а кого нет"

— Нет. Фильм "Гнездо горлицы" снимали с 2014-го по 2016 год. Но в кино на сегодняшний день у меня ничего лучше, чем этот фильм, всё равно нет. К украинскому кинопроцессу я отношусь, как к механизму, который только запускается. Мы за несколько лет выкристаллизуем лучших режиссёров, сценаристов, и думаю, что соберётся мощная команда. Но я не рассчитываю на то, что каждый сезон у меня будет знаковая роль в кино. В театре у меня бывает новая роль раз в два сезона. Даже когда муж руководил Молодым театром, у меня никогда не было такого, чтобы каждый сезон премьера.

Если говорить о театральной публике, какая предпочтительнее?

— Подготовленная. Которая знает, на что пришла. Когда со мной зал бьётся в унисон, когда зрители знают, о чём спектакль, — я чувствую это. Бывает, зритель настолько неподготовленный, что приходится буквально пробивать стену между ним и мной. В этом смысле наш зритель отличается от европейского. Я недавно была на мюзикле в Лондоне и увидела, какой зритель там. Да, они не раздеваются, потому что гардеробы платные, да, они заходят в зрительный зал с напитками, но при этом во время спектакля никто не разговаривает, ни у кого не звонит телефон, всё внимание — на происходящем на сцене, они знают, куда и на что пришли. Они открыты. А у нас иногда бывает так, что всё надо разжёвывать, чтобы зашло, как сейчас говорят.

Вы официально не числитесь больше в Молодом театре. Почему?

— Я бросила театр, поэтому и позволила себе за год объехать 12 стран, чтобы представить там "Гнездо горлицы". Зато теперь не пишу каждую неделю: "Прошу надати мені відпустку за власний рахунок у зв’язку з показом мого фільму". Ну зачем людям портить настроение? (Смеётся.) И потом, я всё равно езжу за свой счёт. Для меня это принципиально. У нас проходила какая-то странная финансовая проверка в театре, и они обнаружили, что одна актриса протабелирована, но при этом в рабочий день появилась её фотография в соцсети, по которой стало ясно, что она в это время была не на работе. При этом она не пропустила репетицию, не отменила спектакль. Составили акт и выписали штраф. Она должна была вернуть зарплату за этот день. Поэтому я всегда в этом смысле честно поступаю: если куда-то еду, об этом знают. Мне и в 20 лет было не страшно работать без трудовой книжки в театре — однажды у меня было пять театров, где я играла. Я всегда вспоминаю слова Фаины Раневской в таких случаях: "Я имела все театры Москвы, но ни один из них не смог меня удовлетворить".

Роли требуют эмоционального вложения. Это не приводит к неврозу?

— В какой-то период абсолютно идеальных отношений с мужем он очень удивлялся тому, что на сцене я была очень резкой, грубой, агрессивной, когда играла Регину в "Привидениях" или Панночку. Он не понимал, как всё это может быть, сочетаться во мне. Тогда всё, что накапливалось — папа сильно болел, умирал, много всего было — я выпускала туда, на сцену.

"Можно быть уборщицей с двумя высшими образованиями в Киеве и приходить убирать квартиру состоятельного человека, который не прочёл ни одной книги"

Сейчас у меня с утра до ночи могут быть такие эмоции, я утром просыпаюсь, читаю сводки с Донбасса, в последние дни вообще очень плачевные, и не могу не реагировать на эти смерти. Я сажусь пить кофе в белоснежном халате с белой чашкой… и не могу не думать, что где-то в это время гибнут люди. Когда мы привезли в Лондон свои фильмы на Дни украинского кино, сидели в ресторане с Зазой Буадзе, Тарасом Ткаченко, Ахтемом Сеитаблаевым, Димой Белинским, я что-то смешное рассказывала, и зашла речь об Олеге Сенцове. И тогда Заза сказал: как же ужасно сейчас это осознавать, что мы здесь в абсолютно благополучной идеальной картине — кинематографисты Украины на Днях украинского кино, сидим в ресторане, у нас всё прекрасно, а один из наших сидит в тюрьме. Я не могу не реагировать на то, что происходит в стране.

А что это за история с вопросом журналистки об Олеге Сенцове?

— Это произошло на ОМКФ. На мне было платье с надписью #FreeSentsov. Ко мне подошла журналистка и спросила: "FreeSentsov — это имя модельера?"

Хор горлицы

"Гнездо горлицы" показали во многих странах. К вам подходили зрители после сеанса?

— Я могу об этом написать книгу. В каждой стране подходили. Как к персонажу, как к подруге, рассказывали откровенные истории. Везде ко мне подходили женщины и говорили: ты сыграла бельгийскую женщину, ты сыграла грузинку, ты сыграла латышку. Трудовая миграция — процесс бесконечный. Можно быть уборщицей с двумя высшими образованиями в Киеве и приходить убирать квартиру состоятельного человека, который не прочёл ни одной книги. И по большому счёту это колоссальное унижение.

Какая-то история особенно запомнилась?

— Скорее удивила. Это было в Италии. После показа подошла молоденькая девушка, рассказала, что её мама работает в этой стране уже 20 лет, и девушка тоже — она связна с артистическим кругом. Так вот она у меня спросила: "Навіщо ви показали таке кіно? Навіщо нас, українок, так показали у кіно? Одна вагітна, інша вагітна, третя гуляща. Що про нас італійці подумають?" Я оторопела, но ответила, что я, когда смотрю кино об итальянской мафии, не думаю, что все итальянцы мафиози. Это всего лишь одна история из многих. Она: "Треба було показати берегиню". Ну я и ответила, что все "жінки-берегині" в рекламных роликах на YouTube. Я действительно считаю, что о проблемах в обществе, если мы хотим их искоренить, надо говорить откровенно, без грима.

Приятельница, которая живёт в Финляндии, рассказывала, что её родная сестра поехала работать в Италию. Её приставили к умирающему сеньору. Она не говорила по-итальянски. И вот на её глазах умирает этот старый человек, ей нужно позвонить по телефону и сказать об этом родственникам, а она языка не знает. Тогда она звонит: "Пронто, пронто… Гитлер капут". И родственники приехали всей семьёй. Они поняли, что случилось.

Вы очень органично сыграли Дарину. От чего вы отталкивались, играя её?

— Я всегда в роли нахожу болевые точки, общие с моими. Одиночество? Окей, было. Измена? Да, была. Непонимание с ребёнком? Было. Ну, беременной от итальянца не была (смеётся). Вообще, когда я вошла в пространство этой истории, всё сошлось. Я будто стала притягивать людей из "Гнезда горлицы".

Например?

— Еду в поезде, сын меня провожает. Женщина, соседка по купе, спрашивает, кто это меня провожал. Я отвечаю: сын. Она рассказала мне, что три года жила в лесу у сеньора и сеньориты в хате без интернета. (Зюбина меняется, говорит с западенским акцентом, имитируя попутчицу): "Жениш сина, одразу їдь в Італію на заробітки. Тут нема що робити. У мене в Італії баба була така варьят (как вариант: паскуда. — Фокус), що вона зі мною не говорила, поки я на італійську з нею не переходила. Я всюди була з тим словником. Зі словником і спала, і їла. Я підходила до колодязя та думала: зара стрибну туди — я не хочу так жити. Я уїзжала, коли моя мала була вагітна, а в неї така свекруха зла. І от моя вагітна дитина стоїть та тримає ті руці на животі, на мене дивиться та каже: "Мамо, не їдь". А я мушу їхати, бо хочу їм заробити на квартиру, аби вони жили окремо від тої свекрухи. І зара я їду сюрпризом, бо чотири роки не бачила внучку. Я тобі в Італії всі контакти дам".

У вас нет идеи сделать из этой истории монолог и читать на сцене?

— Нет. У меня таких историй миллион. Моим голосом, кстати, записана навигация IGO (программа спутниковой GPS-навигации. — Фокус). Однажды волон­тёры рассказали историю о том, как едут в АТО по моей навигации, и вдруг понимают, что я привела их своими подсказками на сепарский блокпост. Перед ними сепарский блокпост, а у них украинские флаги на машине, и вот они разворачиваются и несутся обратно на предельной скорости, а я такая им и говорю: "Через сто метрів ваше місце призначення".

Мечта о Квитке

В конкурсе "Коронация слова" есть ваша именная премия за сочинение об американской певице украинского происхождения Квитке Цисык? Почему? Кто для вас эта певица?

"Бог слышит наши молитвы, но он слышит только общую информацию. А вот качество нашего желания остаётся под вопросом"

— В моей жизни был период, когда я чувствовала себя совершенно несчастной. У меня были жуткие бессонницы, я сидела по ночам в интернете. И бывает, когда сидишь уже бездумно, четыре утра, ты мониторишь что-то и вдруг вспоминаешь имя. Мы тогда с актёром Ваней Марченко работали над проектом BBC для детей — "Мои весёлые друзья-зверята". Ваня озвучивал мальчика, который всем интересуется, а я была компьютером, рассказывающим обо всём на свете. У нас с Ваней было братство и за два года работы — своя традиция. Мы на Костёльной записывали передачу, а потом спускались на Майдан, садились в кафе "Крым" и ели чебуреки, а когда уже шли к метро, Ваня пару раз подходил к раскладкам с украинской символикой посмотреть, есть ли у них Квитка Цисык. Несколько раз эта фамилия звучала. И в одну из моих бессонных ночей я вспомнила это имя, набрала в интернете. Первое, что нашла, — песню "Ой не світи, місяченько". Меня пронзил её голос, такой совершенно хрустальный. К утру я о ней узнала всё. Как она издавала альбомы, как жила, как умерла. Кстати, использовать песню "І снилося вночі дівчині" в спектакле "Квітка Будяк" Моисееву я посоветовала.

А ещё произошёл удивительный случай. Года два назад увидела парня, с которым встречалась в семнадцать лет. И он рассказал, что услышал в магазине песню, остановился как вкопанный и подумал: "Это твоя Римма для тебя поёт". Вечером он нашёл исполнительницу — Квитку Цисык. Оказалось, что мы почти в один период её узнали. И если в юности я мечтала сыграть Эдит Пиаф, то сейчас — Квитку Цисык. Хотя всегда боюсь мечтать о ролях.

Почему?

— Бог слышит наши молитвы, но он слышит только общую информацию. А вот качество нашего желания остаётся под вопросом. Допустим, я хочу сыграть Джульетту, желание сбывается, мне дают эту роль, вот только режиссёр какой-то бесталанный и спектакль получится провальным. И вот она, Джульетта. Мечта сбылась. Но в каком качестве? И что мне с этим делать?

"Впливова жінка" на Майдане образца 2013 года

В этом году СМИ то и дело называют вас влиятельной женщиной. Для вас это что-то значит?

— У меня был случай во время Майдана. 2013 год. Декабрь. Я сижу дома в халате в разобранном состоянии. Тут "Громадське" работает, тут – 5-й канал, там по интернету новости передают. И вдруг приходит СМС: "Доброго дня, пані Риммо, я викладаю сценічну мову у Карпенка-Карого, сьогодні сталася така річ — заарештували наших студентів на Майдані. Майстер курсу сказав, що він поза політикою і не буде допомагати. Студентам по 18 років, їм загрожує по 15 років тюрми. Ви така впливова жінка, тільки ви можете допомогти". И я сижу в мягеньких носочках, с чашкой кофе, который утром сварила и до вечера не могу допить, и думаю: "Боже, хто впливова жінка? Я?"

"Я действительно считаю, что о проблемах в обществе, если мы хотим их искоренить, надо говорить откровенно, без грима"

Ну и началось движение. Включились даже те мои качества, о которых я сама не догадывалась. Один день решила не ходить никуда — я так устала тогда, что впервые в жизни заснула в одежде, да и то под утро. Поспала полтора часа, приходит СМС с незнакомого номера: "Пані Риммо, ви будете сьогодні з нами? Бо без вас дуже страшно". И я встала, не переодеваясь, умылась и поехала в Косогорный переулок, где в изоляторе до суда держали студентов Карпенко-Карого.

А ещё, когда на Майдане начался очередной штурм, я своего ребёнка запиской напугала. До этого муж, который тогда был в Кракове, написал мне: "Ты уже бульон там всем на Майдане налила? Всё — сиди дома". На Майдане как раз штурм начинался. Крики "Киев, вставай!" Я решаю ехать. Пишу Ворожбит (сценаристка и драматург Наталья Ворожбит. — Фокус). Мы договариваемся о встрече. Перед этим я влетаю к своему ребёнку и оставляю записку: "Даню. Мій телефон розряджається. Я з Наталкою Ворожбит на Майдані. Телефон Наталки такий-то. Вибач мене за все. Твоя мама". (Смеётся.)

Даня мне потом рассказывал: я так стремительно вошла к нему в комнату, что он решил, это по меньшей мере к нему "Беркут" ворвался. А ко мне именно в этот вечер ещё парень с Майдана приехал переночевать, он поссорился с женой. Жена выгнала его из-за взглядов на происходящее в стране. И поскольку ситуация на Майдане была опасной, я сказала ему, чтобы он написал жене записку: не волнуйся, мол, я ночую у Риммы Зюбиной. И он пишет под мою диктовку этот текст, а потом смотрит на меня и говорит, что такое он писать точно не будет, а то жена ещё больше начнёт волноваться. Ну что вы хотите? Я ж впливова жінка. (Хохочет.)