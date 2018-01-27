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<span class="label red">Рецензия</span> Диктаторы в кишках. Почему "Смерть Сталина" – фильм, который нужно смотреть
Кадр из фильма

Рецензия Диктаторы в кишках. Почему "Смерть Сталина" – фильм, который нужно смотреть

В украинском прокате – британско-французский фарс"Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи. В ролях Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Эдриен Маклафлин, Ольга Куриленко (любимая пианистка Сталина Мария Юдина)

Оксана Савченко - 27.01.18 2251
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1953 год. Москва. Сталин (Эдриен Маклафлин) ужинает со своим зоопарком – Хрущевым (Стив Бушеми), Берией (Саймон Рассел Бил) и Молотовым (Майкл Пэйлин). Те послушно исполняют роли паяцев. Если кому-нибудь приходилось бывать на торжествах, празднуемых политиками куда более мелкого калибра, тот знает, что перебора с гротеском в ужине, нарисованном режиссером Армандо Иануччи не так уж и много. Люди готовы скакать как обезьяны и за более мелкие дивиденды, чем управление страной. Ужин параллелится с арестами и расстрелами НКВД.

Нарочитая театральность и анекдотичность обстановки еще больше подчеркивает кошмар, происходивших тогда преступлений в СССР. Головы летят как капуста, черепки трещат как расколотые орехи под смех первых лиц страны. Так что не удивительно, что появление этой ленты уже вызвало осуждение родственников прототипов. Например, Сергей Хрущев – сына Хрущева, в лучшим традициях своего предка уже накатал телегу министру культуры РФ, в котором назвал фильм пасквилем "на весь народ и руководство страны того времени и, в частности, на образ моего отца Н.С.Хрущева". Письмо, правда, он писал из Америки, где постоянно живет и работает. Ну а правнук Сталина Яков Джугашвилии вовсе не смотрел "Смерть Сталина", но публично осудил.

"Смерть Сталина" начинается с Адажио из 23-го концерта Моцарта для фортепиано с оркестром. Для вождя записывают пластинку, любимая пианистка Сталина Мария Юдина передает вождю записку с проклятьями. Сталин читает ее, хохочет и затем в судорогах падает на ковер. Его охранники не решаются войти в кабинет, из которого доносятся вопли, и "кремлевский горец" корчится в луже собственных экскрементов на полу. С утра начинается свистопляска, комичная и жуткая одновременно. Высшие чины начинают борьбу за власть. И хотя подается она фарсово, как длинный черный анекдот, в основе лежат факты.

Прежде чем приступить к съемках по сценарию, основанному на французском комиксе, режиссёр досконально изучил события 1953 года, перечитал биографии всех прототипов истории, дневники дочери Сталина Светланы и Никиты Хрущева, со съемочной группой ездил в Москву на дачу Сталина.

И хотя сатирик Иануччи делал кино в пику Трампу, которого считает одиозным, неуравновешенным и опасным политиком, вышло так, что этот фильм срезонировал, прежде всего, в России, где его успешно запретили.

"Смерть Сталина" отличное кино, превосходно разыгранное первоклассными актерами. Может быть, поэтому он так и взбесил родственников фигурантов ленты, которые живут где угодно, но только не в России. И любое их высказывание в защиту предков-упырей вызывает оторопь. И думаешь лишь о том, как жаль, что эту картину не могут увидеть 24,8 млн жертв сталинских репрессий.

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