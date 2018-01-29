Об этом говорится в сообщении Eurovision Ukraine в Facebook.

Следующим этапом станет распределение остальных стран-участниц между двумя полуфиналами "Евровидения-2018". Порядок выступлений участников будут определять продюсеры шоу.

Так, в первом полуфинале зрители увидят 19 конкурсантов, а во втором — 18. В финал пройдут по десять стран из каждого полуфинала. Вместе со странами "Большой пятерки" и страной-хозяйкой конкурса за победу в финале будут соревноваться 26 участников.

С помощью жеребьевки ведущие распределили выступления стран-участниц между двумя полуфиналами конкурса. Согласно жребию, участник от Украины выступит во второй половине второго полуфинала. Конкуренцию нашему музыканту составят конкурсанты из Швеции, Венгрии, Польши, Словении, Мальты, Латвии, Грузии, Сербии, Румынии, Австралии, Норвегии, Сан-Марино, Молдовы и России.

Из-за нечетного количества стран-участниц организаторы решили, что в первом полуфинале зрители увидят 19 конкурсантов, а во втором - 18. При этом порядок выступлений участников, как и в предыдущие годы, будут определять продюсеры шоу.

Официальная церемония открытия "Евровидения-2018" пройдет в Музее электроники в Лиссабоне.

Напомним, по итогам первого этапа Национального отбора для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2018" определились 18 украинских исполнителей, которые примут участие в полуфиналах отборочного этапа.