Искусственный интеллект расшифровал первое предложение "манускрипта Войнича"

Оказывается, древний документ зашифрован: гласные буквы в нем пропущены, а порядок букв в словах изменен

Канадские ученые утверждают, что с помощью искусственного интеллекта смогли определить язык манускрипта Войнича и перевести первое предложение.

Об этом сообщает cbc.ca, передает УНИАН.



Специалисты из лаборатории искусственного интеллекта Альбертского университета при определении языка документа взяли за основу Всеобщую декларацию прав человека, которая переведена на 380 языков.

Разработанный учеными алгоритм показал, что языком манускрипта является иврит.

При этом оказалось, что манускрипт зашифрован: гласные были пропущены, а порядок букв в словах изменен.

Согласно полученным результатам, первое предложение документа переводится как: "Она дала рекомендации священнику, главе дома, мне, и людям".

Также в переведенном фрагменте встречаются понятия, которые могут соответствовать словам "свет", "огонь", "воздух" и "фермер".

Справка (Википедия)

Рукопись Войнича, или Манускрипт Войнича, - иллюстрированный кодекс, написанный, предположительно, в первой половине XV века неизвестным автором на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита.

По результатам радиоуглеродного анализа четырёх фрагментов манускрипта химик и археометрист Аризонского университета Грег Ходжинс установил, что пергамент для манускрипта был выделан между 1404 и 1438 годами в эпоху раннего Возрождения, что, однако, не означает, что текст не мог быть написан существенно позже.

В рукописи находится только одно реалистическое изображение города с крепостной стеной с зубцами типа «ласточкин хвост». В начале XV века такие зубцы в основном встречались в Северной Италии (позже они стали более распространёнными).

Рукопись интенсивно изучалась любителями криптографии и профессионалами криптоанализа, в том числе британскими и американскими криптоаналитиками Второй мировой войны. Ни всю рукопись, ни даже её часть расшифровать не удалось. Ряд неудач превратил манускрипт в известный предмет криптологии.

На сегодняшний день существует множество предположений о содержании, назначении и авторстве рукописи. По одним предположениям, она написана на неизвестном искусственном языке либо на одном из европейских языков, зашифрованном неизвестным методом. Существуют также предположения об использовании одного из восточно-азиатских языков с помощью изобретённого автором алфавита и о том, что рукопись является мистификацией.

Книга носит имя антиквара Вильфреда Войнича, который приобрёл её в 1912 году. В 1961 году букинист Ганс Краус купил рукопись у наследницы Этель Войнич и в 1969 году подарил библиотеке редких книг Бейнеке Йельского университета, где она и хранится в настоящее время.