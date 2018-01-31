Режиссер-мультипликатор Анатолий Резников умер в возрасте 77 лет.
Об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина в своем Facebook.
"Друзья из Германии пишут, что ушел из жизни Анатолий Резников. Режиссер "Кота Леопольда" и других проектов", - написала она.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скончался создатель знаменитого кролика Багза Банни
Анатолий Резников стал известен после выхода мультфильма "Раз ковбой, два ковбой", а также серии мультиков о приключениях кота Леопольда.
Кроме того, он был автором таких мультфильмов, как "Соломенный бычок", "Робинзон Кузя", "Копейка".
Напомним, Армен Джигарханян без сознания доставлен в больницу.