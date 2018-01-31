Анатолий Резников умер в возрасте 77 лет

Режиссер-мультипликатор Анатолий Резников умер в возрасте 77 лет.

Об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина в своем Facebook.

"Друзья из Германии пишут, что ушел из жизни Анатолий Резников. Режиссер "Кота Леопольда" и других проектов", - написала она.

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Анатолий Резников стал известен после выхода мультфильма "Раз ковбой, два ковбой", а также серии мультиков о приключениях кота Леопольда.

Кроме того, он был автором таких мультфильмов, как "Соломенный бычок", "Робинзон Кузя", "Копейка".

Напомним, Армен Джигарханян без сознания доставлен в больницу.