От Баха до хип-хопа. Американский композитор Люк Дан о магии музыки

Американский композитор Люк Дан рассказал Фокусу о том, как рождается музыка в его голове, как слушать произведения модернистов и какую музыку он любит

Люк Дан преподаёт теорию музыки в одном из американских университетов. Бах и познакомил Люка с Украиной. Организаторы международного симпозиума Ex umbra in solem пригласили музыковедов, учёных и композиторов со всего мира, чтобы они поделились исследованиями произведений Баха и его сыновей. Люк Дан выступал с докладом о ранней коллекции хоралов Баха.

Побывал во Львове и немецкий профессор Кристоф Вольф. Учёный открыл в Центре Шептицкого свою мини-библиотеку, где представил копии произведений сына Иоганна Себастьяна Баха, ранее считавшиеся утерянными. Найдены они были в Киеве, в старинном архиве Берлинской певческой школы. Этот архив был перевезён в Украину во время Второй мировой войны.

Кроме преподавательской и научной деятельности, Люк Дан занимается написанием классической музыки в стиле модерн. Он уже гастролировал по Америке и Европе. Также он является членом совета директоров Лиги композиторов, самой старой американской организации, которая с 1923 года популяризует модерн в Соединённых Штатах и по всему миру.

Я слушала вашу музыку. Ощущаешь, что это круто, но почему это круто, не понимаешь.

— Суть в более модернистском языке музыки… Знаете, это как с любым другим языком. Если вы не знаете его, не сможете уловить смысл. Это проблема для композиторов-модернистов. Все пишут по-своему. У каждого свой язык. Модернисты ни в коем случае не хотят обидеть слушателя этим. Просто это то, как мы выражаем свои мысли через музыку. Изучение языка композитора — это время, конечно, но потом, когда ты вникнешь, узнаешь эти звуки мелодии среди других.

Вы используете какие-то сюжеты, истории в своих композициях, например, в Threnody, Confessions of St. Augustine, Kyrie?

— Иногда. Для тех трёх произведений, которые вы назвали, определённо да. Threnody я писал с идеей несправедливостей, которые происходят сейчас в Америке. Это был способ выразить мысли и чувства. Но большинство моих произведений не имеет сюжетов, это музыка о музыке. Об истории в музыкальном произведении можно говорить абстрактно, а не как о "истории из моей жизни".

Люк Дан: "Модернисты ни в коем случае не хотят обидеть слушателя этим. Просто это то, как мы выражаем свои мысли через музыку"

Классические композиторы занимаются продвижением своей музыки?

— И да, и нет. С одной стороны, у нас есть SoundCloud, соцсети. Ты можешь загрузить своё произведение, во всём мире могут его прослушать. Но, с другой стороны, сложно, потому что музыкальные издательства не могут заработать на новой классической музыке.

В Европе аудитория больше интересуется новой классической музыкой, вообще новым искусством. Америка депрессивна в этом плане.

Вы думаете о своей аудитории, когда пишете музыку?

— Если честно, когда пишу, думаю о музыкантах. Самое крутое в композиторской работе — это сотрудничество с музыкантами. Я хочу дать музыкантам что-то такое, что бы им нравилось играть. Если это происходит, аудитория получает нужный посыл и эмоции. И даже если кто-то из аудитории не поймёт этой музыки, они всё равно будут её ценить и уважать, по крайней мере.

Как возникают звуки у вас в голове?

— Это мистическая штука. Кто-то может слышать гармонии, мелодии. Я начинаю с концепта. Например, если у меня будет труба и фагот, и они станут играть одинаковую мелодию, но звучать отдельно. Или, а что если пианино сойдётся в каком-то месте с ними в одной ноте. Потом я иду к пианино и пробую, как это работает. Я не пишу музыку, которая имеет один общий ритм. Это вызов самому себе.

И обычно я пишу ночью. Сейчас уже реже, потому что у меня маленький ребёнок.

А если вы не дома?

— У меня есть блокнот, в который я записываю некоторые ритмические рисунки, общие идеи. Вот, например, один инструмент здесь идёт на крещендо, и другой, а здесь их сила убавляется. Потом прихожу домой и сразу к пианино, разбираюсь, какие же мне ноты нужны для этого. Знаете, это как художник с чистой канвой или поэт с пустым листом. Я чувствую, что мне нужно хоть что-нибудь нарисовать, чтобы начать, потом я разберусь с этим беспорядком.

Всегда ли вы сами можете объяснить музыку?

Люк Дан: "Я не думаю, что Бах считал, например, хоралы сакральной музыкой. Для него вся музыка была такая"

— Музыка — это что-то мистическое. Ведь это, по сути, просто звуковые волны, акустика, физика, вибрации. Я не думаю, что люди когда-то смогут объяснить феномен музыки полностью.

Самое необъяснимое — то, как она вовлекает каждую частичку разума в себя, собирает эмоции и удовлетворяет интеллектуально и эмоционально. У композиторов-модернистов музыка более интеллектуальная. Это означает, что ты находишь в музыке больше симметрии, композиции сконструированы замысловато.

Как вы заинтересовываете студентов? Теория музыки — звучит не очень увлекательно.

— В первом семестре мы учим терминологию, чтобы объяснить вещи, которые мы уже знаем. Я играю какой-то аккорд, прошу студентов пропеть его, а потом разложить на ноты. Даже тот, кто ничего не знает о музыке, сможет это сделать. Просто теория поможет дать этому имена и названия, чёткие термины.

Мне интересно дискутировать со студентами о новой музыке, о природе звука, о его визуальном пространстве. Если вы сочетаете голубой и жёлтый в одном месте, у вас получается зелёный, новый цвет. Или же голубой перекрывает желтый, и вы больше не увидите жёлтый. А если вы возьмёте одновременно две ноты на музыкальном инструменте, они оккупируют одно и то же пространство, но сохранят свою идентичность. И мы начинаем думать о смысле этого. Факт того, что ты можешь слышать две вещи в одно и то же время — это удивительно.

Ещё один момент: если тебе не нравится изображение, которое ты видишь, ты можешь просто отвернуться и уйти, но если звук попадает тебе в ухо, ты мало что можешь с этим сделать.

Я вспоминаю свои уроки музыки и "пение" хором. О таких философских вещах мы точно не говорили.

— Пение в группах на самом деле это что-то незабываемое. Ты входишь физически в это музыкальное пространство, и твой голос соединяется с голосами людей вокруг тебя…

Или не соединяется.

— Или нет, вы правы.

Кроме прочего, вы специализируетесь на творчестве Баха. Что в нём ценного лично для вас?

— Для меня в Бахе особенно ценно то, что он замечательным образом соединяет интеллектуальное и эмоциональное в музыке. Некоторые композиторы более интеллектуальны. Другие больше льнут к глубоким эмоциональным выражениям. А Бах это комбинирует. Он просто Мастер.

Хоралы я использую, чтобы учить студентов теории. Это многовековая традиция того, как учить гармонии в музыке. Хоралы короткие (1 минута), вы можете их пропеть. Это как видео в инстаграме или фраза в твиттере. И они реально показывают мастерство Баха. Всем нравится изучать фуги или большие органные токкаты. Но, я думаю, хоралы — это также квинтэссенция Баха, часть его жизни.

Люк Дан: "Самое крутое в композиторской работе — это сотрудничество с музыкантами. Я хочу дать музыкантам что-то такое, что бы им нравилось играть"

Как музыка связана с религией?

— Я не думаю, что Бах считал, например, хоралы сакральной музыкой. Для него вся музыка была такая. Он верил в то, что музыка говорит нам что-то о божественном творении. Будь это музыка для церкви, или нет. Для меня лично тоже так. Я человек верующий, христианин. Для меня, как для композитора, сейчас сложно, живя в нынешней Америке, придерживаться мнения, что всё происходящее вокруг — это отражение Божьего творения. Но я пытаюсь себе об этом постоянно напоминать.

Кроме классики, что ещё вы слушаете?

— Мне нравится хип-хоп. Кендрик Ламар, например. Я считаю, что он суперталантливый парень. Его голос реально важен и нужен сейчас Америке. Именно поэтому очень многие и слушают хип-хоп. Джей Зи, Дрейк ещё. Они говорят о наболевшем.

Круче всего — это комбинация стилей и жанров, например классическая музыка и электронная. Это интересная штука.

У каждого жанра свои средства выражения. Я люблю джаз, хотя не умею играть эту музыку. Пытался когда-то, но у меня ничего не вышло. У человека должны быть большие способности к импровизации. Кому-то от природы это дано, другие должны добиваться этого навыка тяжёлым трудом.

Могу попросить послушать несколько наших исполнителей? (предлагаю репертуар Onuka, Jamala и Monatik)

— Онука — это то, о чём я говорил, здесь комбинация. Тут и фолк, и электроника, и традиционный джаз. Она использует традиционные украинские инструменты? Это очень интересно. У Джамалы уникальный тембр. Впервые её слышу. Я думаю, сейчас не нужно классифицировать все песни по стилям. Здесь много стилей влияет на одну песню. А Монатик — уникальный парень, хорошие треки.