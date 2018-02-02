Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет. Эта нехитрая истина — суть многих криминальных боевиков. "Брейвен" Лина Одинга — не исключение.

Главный герой — счастливый человек. Однако сам себя он таким почему-то не считает. А ведь у Джо Брейвена есть всё, о чём только можно мечтать: крепкая семья, прибыльная работа, уютный дом и дача. Последние расположены в глуши, до ближайшего населённого пункта километры тайги. Словом, не жизнь, а мечта интроверта.

Однажды обособленность, которой так гордится семейство, сыграет с ними злую шутку. Внеплановый визит на дачу выльется для хозяев в настоящий кошмар: в кладовке они найдут сумку с наркотиками. "Приятный" бонус — кровожадная бригада дилеров на подъезде.

Бандиты прекрасно осведомлены о том, что связь в этих местах никудышная, вместо болтливых соседей — косули, а с участка так просто не сбежать — он с трёх сторон окружён скалами. Чувство безнаказанности пьянит, и преступники решают полностью "зачистить" территорию. Брейвен, который до этого не особо вникал в высшие материи, понимает, как круто ему жилось и как плачевно всё может закончиться. Его задача — не дать в обиду себя и близких.

Его первый шаг — инвентаризация кладовой. Щипцы для камина, детская игрушка, капкан, спирт и бечёвка — не слишком эффективный набор для противостояния мафиози. Небанальный, хоть и заведомо проигрышный сет радует. Значит, не перестрелкой единой. Да и что может быть лучше "взрослой" версии приключений героя "Один дома"?

Роль главного героя исполнил Джейсон Момоа ("Игра престолов", "Лига справедливости"). Судя по сопливым диалогам и избыточному как для триллера количеству ванильных сцен, создатели фильма намеревались слепить из него двумерного криптонца в красном плаще. Брейвен — заботливый семьянин, высококлассный профессионал и сильный воин в одном флаконе. Единственный его недостаток — отсутствие таковых.

Впрочем, мувимейкеры просчитались: во вселенной комиксов DC гавайский актёр болеет за героя с совершенно другими манерами. Вместо того чтобы изображать из себя полубога, Момоа выжимает из напуганного, но решительного Брейвена максимум правдоподобных эмоций. Лесник часто хмурится, с досадой поджимает губы, нервничает, стремается и вовсе не строит из себя героя. Он ведёт себя так, как предположительно действовал бы любой из сидящих в зале. Это подкупает.

Сценаристы так старались раскрыть (и расхвалить) Джо, что бессовестно "забили" на его супругу Стефани. Отсюда впечатление, что женскую роль написали для галочки. Персонаж Джилл Вагнер ("Июньский жук") прекрасно стреляет из спортивного лука и перемещается по лесу, как амазонка. С такими физическими данными она могла бы оказаться кем угодно: спецагентом, олимпийской чемпионкой, отчаянной домохозяйкой, придумавшей себе кучу агрессивных хобби. И откуда в её телефонной книге личный мобильный участкового? О характере и бэкграунде Стефани зрителю остаётся гадать на попкорновых крошках.

Главного антагониста сыграл Гаррет Диллахант ("Сейчас или никогда"). В первой половине фильме вожак банды откровенно филонит (с каменным выражением лица раздаёт указания по рации). Но за миг до того, как выстрелы и крики его подчинённых начнут вызывать зевоту, "включается": начинает беситься, атаковать и язвить противнику. Выполняет он это вполсилы. 53-летнему актёру не позавидуешь: за сравнительно короткий срок он побывал в шкуре дюжины негодяев: шулера ("Дэдвуд"), робота-киллера ("Терминатор: битва за будущее"), русского гангстера ("Жизнь"), серийного убийцы ("Мыслить как преступник") и даже каннибала ("Дорога"). Когда лицо Диллаханта показывают крупным планом, скоздаётся впечатление, что сумасшедший наркобарон вот-вот выдавит из себя уставшее "ой всё". И возможно, отчалит в синюю даль.

"Брейвен" — возможность пересмотреть приоритеты, подкорректировать мировоззрение, не дожидаясь, пока жизнь стукнет тебя по лбу

Несмотря на то, что действия разворачивались в локации, мало похожей на модный подиум, художница по костюмам Кристин Кенни столкнулась с непростой задачей. Ей нужно было "принарядить" персонажей так, чтобы даже в массовой потасовке зритель не перепутал "своих" с "чужими". Специалист справилась, не прибегая к клише вроде малиновых дольчегаббановских пиджаков. У Брейвена из заднего кармана штанов выглядывает яркая ленточка, индеец-"курьер" носит худи, а босс-наркодиллер — элегантное пальто. Кому-то выделили особенную шапочку, у кого-то приметная обувь.

Величественные панорамы заснеженных вершин Блу-Маунтинс, время от времени перетягивающие внимание зрителя с дачных разборок — работа оператора Брайана Эндрю Мендозы. Как ни снимай орегонские виды, каждый кадр получится достойной иллюстрацией для новогодней или рождественской открытки.

Мендоза передаёт нечто большее, чем завораживающий ландшафт. Кажется, это то, о чём не знают или не решаются сказать персонажи: настоящий рай — на земле. Но те, кто чрезмерно занят самоутверждением и самоидентификацией, в упор его не замечают. "Брейвен" — возможность пересмотреть приоритеты, подкорректировать мировоззрение, не дожидаясь, пока жизнь стукнет тебя по лбу.