Земля. Дни – примерно наши. Норвежцы совершили величайшее открытие, призванное спасти планету от перенаселения. Они нашли способ уменьшить человека до десяти-двенадцати сантиметров. Триумфальная демонстрация небольшого мешка с отходами от колонии коротышек, который они собрали за три года, убеждает всех участников международной конференции в том, что это путь к спасению.

Кроткий человек и физиотерапевт Пол Сафранек (Мэтт Деймон) в восторге. Его больная мать не разделяет восторга – она не понимает, как в мире, где ученые знают как уменьшать человека, не могут справиться с опухолью, которая скоро убьет её.

Проходит десять лет. Пол уже женат (жену играет Кристен Уиг). Рефлексия по поводу существования не покидает его. К тому же на зарплату физиотерапевта не особо развернешься, даже если ты американец. Меж тем, в мире все больше людей со средним достатком решаются стать короче. Материальные выгоды, как говорится, налицо – уменьшенный человек может жить шикарно как наркобарон на сто баксов в месяц. А уж тот факт, что твой дворец размером с игрушечный домик, а бриллиантовое колье меньше детского колечка, не так уж важен. В общем, герой Деймона убеждает жену пройти процедуру по уменьшению и зажить счастливо и богато.

Он не учитывает только один момент. Перед самой процедурой с тела человека сбривают всю растительность. А лишить женщину длинных волос и обрить ей брови – все равно, что огреть её дубиной.

В итоге, Пол оказывается один на один с собой, но зато в замке. Впрочем, из него он вскоре вынужден съехать. И устроиться на работу специалистом по продажам. Он живет довольно тоскливой жизнью современного человека, пока не сталкивается с шебутным и тусовочным соседом, которого блестяще играет Кристофер Вальц. Ну а затем в его жизни появляется одноногая активистка-азиатка (Хон Чау), и несколько приторможенный немец (Удо Кир). На этом моменте сюжет делает неожиданный поворот и четверо героев оказываются в Норвегии на острове Тролльфьорд. И узнают, что миру грозит экологическая катастрофа. Спасутся единицы.

Александр Пэйн – один из самых ярких представителей независимого американского кинематографа, дважды лауреат "Оскара", который собирал деньги на эту ленту десять лет, неожиданно снял очень мелодраматичное кино. Мелодрама придушила здесь сатиру также лихо, как норвежец-ученый уменьшил подопытную мышь. Правильно охранять природу, помогать тем, кто нуждается, особенно, из стран третьего мира, бессмысленно жить в мире капитала и бесконечно потреблять. Эти посылы на поверхности ленты. И вызывают некое недоумение: зачем надо было замахиваться на острую сатирическую антиутопию и снимать при этом очень мелодраматичное милое кино о том, что правильно быть хорошим.