Заслуженный работник культуры Украины осужден за передачу картин в Крым

Жовтневый суд Мариуполя признал двух сотрудниц местного краеведческого музея виновными в незаконной передаче на территорию аннексированного Крыма 52 картин на общую сумму более $1,32 млн.

Об этом сообщает местный портал 0629.com.ua со ссылкой на решение суда от 25 января 2018 года.

Сотрудницы музея признаны виновными в том, что допустили служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК) и поспособствовали передачи 52-х картин XVII-XX вв. оккупантам в Крыму.



Из материалов дела следует, что 18 февраля 2014 года Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор на экспонирование картин в рамках выставки "Русское и украинское искусство ХVIII - начала ХХ века". В тот же день из Крыма в Мариуполь прибыло 52 картины, которые являются государственной частью Музейного фонда Украины.

Их показ должен был длиться до 27 мая 2014 года.



В то же время 19 марта мариупольские музейщики получили письмо от директора "Симферопольского художественного музея", в котором она просила вернуть произведения искусства "из-за напряженной социально-политической обстановки в Украине" (официальной датой начала временной оккупации полуострова Крыма Российской Федерацией является 20 февраля 2014 года).



Тогдашняя руководитель Мариупольского краеведческого музея, а ныне заведующая филиалом этого учреждения "Музей народного быта" Ольга Чаплинская, единолично расторгла договор об экспозиции картин из Крыма, а заведующий отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи КУ "Мариупольский краеведческий музей" Наталья Куренишева 20 марта передала посланнику симферопольского музея, на которого возлагалась обязанность транспортировки, 52 экспонированные картины.

Суд посчитал, что сотрудницы знали о захвате в то время государственных зданий и органов государственной власти Украины на территории Автономной Республики Крым и Севастополе российскими военными. Допрошенные в судебном заседании обвиняемые свою вину в совершении инкриминируемого им уголовного преступления признали полностью и искренне раскаялись.

В итоге Чаплинской назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на год. На основании применения закона об амнистии суд освободил ее от назначенного основного и дополнительного наказания.



Куренишевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком 1 год, без назначения штрафа. Применив закон об амнистии, ее освободили от основного и дополнительного наказаний.



Издание отмечает, что в ноябре 2015 года президент Петр Порошенко присвоил Чаплинской почетное звание "Заслуженный работник культуры Украины" по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.



Среди картин которые были отправлены в аннексированный Крым, полотна Николая Самокиша, Константина Юона, Василия Кричевского, Станислава Жуковского, Архипа Куинджи, Ильи Левитана, Аркадия Рылова, Ивана Шишкина, Василия Поленова, Ивана Айвазовского, Ивана Крамского и других. Ориентировочная оценочная стоимость картин состоянию на 20 марта 2014 года составила $1,32 млн.