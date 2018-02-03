Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Заслуженный работник культуры Украины осужден за передачу картин в Крым

Заслуженный работник культуры Украины осужден за передачу картин в Крым

Заслуженный работник культуры Украины осужден за передачу картин в Крым
Фото: io.ua

Среди них полотна: Куинджи, Левитана, Шишкина, Поленова, Айвазовского, Крамского

03.02.18 55
000

Жовтневый суд Мариуполя признал двух сотрудниц местного краеведческого музея виновными в незаконной передаче на территорию аннексированного Крыма 52 картин на общую сумму более $1,32 млн.

Об этом сообщает местный портал 0629.com.ua со ссылкой на решение суда от 25 января 2018 года.

Сотрудницы музея признаны виновными в том, что допустили служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК) и поспособствовали передачи 52-х картин XVII-XX вв. оккупантам в Крыму. 

Из материалов дела следует, что 18 февраля 2014 года Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор на экспонирование картин в рамках выставки "Русское и украинское искусство ХVIII - начала ХХ века". В тот же день из Крыма в Мариуполь прибыло 52 картины, которые являются государственной частью Музейного фонда Украины.

Их показ должен был длиться до 27 мая 2014 года. 

В то же время 19 марта мариупольские музейщики получили письмо от директора "Симферопольского художественного музея", в котором она просила вернуть произведения искусства "из-за напряженной социально-политической обстановки в Украине" (официальной датой начала временной оккупации полуострова Крыма Российской Федерацией является 20 февраля 2014 года). 

Тогдашняя руководитель Мариупольского краеведческого музея, а ныне заведующая филиалом этого учреждения "Музей народного быта" Ольга Чаплинская, единолично расторгла договор об экспозиции картин из Крыма, а заведующий отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи КУ "Мариупольский краеведческий музей" Наталья Куренишева 20 марта передала посланнику симферопольского музея, на которого возлагалась обязанность транспортировки, 52 экспонированные картины.

Суд посчитал, что сотрудницы знали о захвате в то время государственных зданий и органов государственной власти Украины на территории Автономной Республики Крым и Севастополе российскими военными. Допрошенные в судебном заседании обвиняемые свою вину в совершении инкриминируемого им уголовного преступления признали полностью и искренне раскаялись. 

В итоге Чаплинской назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на год. На основании применения закона об амнистии суд освободил ее от назначенного основного и дополнительного наказания. 

Куренишевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком 1 год, без назначения штрафа. Применив закон об амнистии, ее освободили от основного и дополнительного наказаний. 

Издание отмечает, что в ноябре 2015 года президент Петр Порошенко присвоил Чаплинской почетное звание "Заслуженный работник культуры Украины" по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. 

Среди картин которые были отправлены в аннексированный Крым, полотна Николая Самокиша, Константина Юона, Василия Кричевского, Станислава Жуковского, Архипа Куинджи, Ильи Левитана, Аркадия Рылова, Ивана Шишкина, Василия Поленова, Ивана Айвазовского, Ивана Крамского и других. Ориентировочная оценочная стоимость картин состоянию на 20 марта 2014 года составила $1,32 млн.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Украина накажет Volkswagen и Adidas за работу в Крыму, - КлимкинНа границе с Крымом задержали бывшего зама "министра" оккупантовОккупанты окончательно "отжали" у Порошенко завод в Крыму

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 13946
  2. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 8604
  3. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 11772
  4. 10 лет спустя. Какой может стать Украина к 2028 году 5280
  5. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 4480
  6. Цензурный Сталинград. Как запретить неприятное и обидное 5154
  7. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 3942
  8. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 3264
  9. Загадки человечества. Топ-5 необъяснимых явлений 7882
  10. Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность 36908
  1. Национальные дружины. Кого и о чем предупредил Арсен Аваков своим "выстрелом" 17363 / 20170
  2. Roshen подал в суд на Ашан из-за Киевского торта 14894 / 35664
  3. Тихий дом. Что скрывает фасад старой львовской виллы 4628 / 5658
  4. Премьер Польши объяснил изменение закона об Институте нацпамяти 4485 / 5081
  5. Кому на планете жить хорошо. 4 ошибки, которые мешают прийти к богатству и успеху 2742 / 4065
  6. Украина накажет Volkswagen и Adidas за работу в Крыму, - Климкин 2289 / 2784
  7. Израильтяне научились останавливать свет 2050 / 2413
  8. Прорыв подкрался незаметно. Почему мир как никогда близок к победе над сексизмом 1928 / 2095
  9. Доказательств против Бойко в деле "вышек Бойко" нет, - ГПУ 1923 / 2041
  10. Союз, которого не было. Почему СССР оказался фантомом 1765 / 3758
  1. Союз, которого не было. Почему СССР оказался фантомом 32 / 3758
  2. Тихий дом. Что скрывает фасад старой львовской виллы 31 / 5658
  3. Национальные дружины. Кого и о чем предупредил Арсен Аваков своим "выстрелом" 29 / 20170
  4. Roshen подал в суд на Ашан из-за Киевского торта 21 / 35664
  5. Мастер фобий. Почему чехи проголосовали за Земана и чем это чревато 18 / 2620
  6. Кому на планете жить хорошо. 4 ошибки, которые мешают прийти к богатству и успеху 13 / 4065
  7. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 10 / 4154
  8. В Киеве работают мошенники-установщики квартирных счетчиков 10 / 3079
  9. Президента России можно будет выбрать во Львове 10 / 4122
  10. Интеллигенция Польши выступила против закона о "бандеровской идеологии" 9 / 1219
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.