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Главная » Стиль жизни » Культура » Гильермо дель Торо получил премию Гильдии кинорежиссеров США
Гильермо дель Торо получил премию Гильдии кинорежиссеров США
Фото: YouTube

Гильермо дель Торо получил премию Гильдии кинорежиссеров США

"Форма воды" продолжает собирать награды

04.02.18 116
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Гильермо дель Торо получил премию Гильдии кинорежиссеров США за фильм "Форма воды". Церемония награждения прошла в Беврли-Хиллз в ночь на воскресенье. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Дель Торо был номинирован на премию гильдии впервые. Ему удалось обойти таких режиссеров как Кристофер Нолан ("Дюнкерк"), Грета Гервиг ("Леди Птица"), Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Джордан Пил ("Прочь").

За "Форму воды" дель Торо уже получил не одну награду. Он был, в частности, удостоен "Золотого глобуса" как лучший режиссер и премии Гильдии кинокритиков США. Картина также претендует на премию "Оскар" в категории "лучший фильм".

Действие в фэнтезийной мелодрамы "Форма воды" происходит в 1963 году. Главная героиня, немая уборщица, влюбляется в таинственного человека-амфибию, который содержится в научной лаборатории.

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