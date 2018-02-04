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Главная » Стиль жизни » Культура » Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат
Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат
Кадр из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат

Преступление, наказание и волшебный эффект наружной рекламы — в главных фильмах, не попавших в украинский прокат

Иван Кислый - 04.02.18 3110
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"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Режиссёр: Мартин МакДона
В главных ролях: Фрэнсис МакДорманд, Сэм Рокуэлл, Вуди Харрельсон
Великобритания — США, криминальный триллер, 132 мин.

Сюжет: Милдред (МакДорманд) — решительная женщина средних лет, дочь которой изнасиловали и убили семь месяцев назад. Полиция во главе с уважаемым в городе шерифом Уиллоби (Харрельсон) так и не нашла преступника. Милдред устала ждать справедливости и решается на отчаянный публичный жест — она арендует три заброшенных билборда на въезде в город и размещает на них свои острые вопросы к полиции. Такой ход будоражит общественность сильнее, чем можно было представить.

Зачем смотреть: "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" стал триумфатором "Золотого глобуса", получив награду не только как лучший фильм, но и за сценарий, главную женскую роль и мужскую роль второго плана. Его поставил Мартин МакДона, прославившийся после "Залечь на дно в Брюгге"
(у режиссёра уже был "Оскар" за короткометражку "Шестизарядный"). В своём новом фильме МакДона выходит на другой уровень — он берёт классическую историю о зверском преступлении, оставшемся без наказания, и жажде возмездия, но буквально на каждом повороте прокладывает новый захватывающий маршрут. Это удивительно смешное кино, несмотря на всю трагичность событий. Пожалуй, неоправданно длинное название — единственный его недостаток.

"1922" / 1922

Режиссёр: Зак Хилдитч
В главных ролях: Томас Джейн, Молли Паркер, Дилан Шмид
США, хоррор, 102 мин.

Сюжет: 1922 год, фермерские угодья штата Небраска. Уилфред (Джейн) — мужчина старой закалки. Он считает, что главное в жизни фермера — земля, которой владеешь, и сын, которому эта земля отойдёт по наследству. Арлетт (Паркер), жена фермера, не согласна — ей достался земельный участок от родных, и она хочет продать его, чтобы переехать в город, где можно носить красивые платья, не боясь испачкать их в сельской грязи. В итоге Уилфред настраивает сына против матери и вместе с ним замышляет такое, от чего у любого на душе заскребут крысы.

Зачем смотреть: "1922" снят по мотивам одноимённой новеллы Стивена Кинга. Экранизацией занимался австралийский режиссёр Зак Хилдитч. Для него это второй полнометражный фильм, а начинал он с фантастического триллера "Последние часы" (номинация в Каннах за лучший дебют). "1922" с первых минут не скрывает, что будет трагедией на тему преступления и наказания, но отсутствие интриги не снижает напряжения. Для главной роли в фильме Томас Джейн сильно исхудал и освоил суровый провинциальный акцент. Стивен Кинг назвал его работу идеальным воплощением героя повести.

"Истории семьи Майровиц" / The Meyerowitz Stories (New and Selected)

Режиссёр: Ноа Баумбак
В главных ролях: Дастин Хоффман, Адам Сэндлер, Грэйс Ван Паттен
США, комедия, 112 мин.

Сюжет: Дэнни (Сэндлер) — мужчина средних лет, который не работал ни одного дня в своей жизни. Вместо этого он воспитывал дочь Элайзу (Ван Паттен), пока жена обеспечивала семью. Но теперь она подала на развод, и герою пришлось переехать к отцу (Хоффман), эксцентричному скульптору, который всегда надеялся, что Дэнни станет известным музыкантом. Вскоре сюда переедет и Мэттью (Стиллер), успешный финансист и сводный брат Дэнни, который тоже расстался с женой и теперь не знает, как ему жить дальше.

Зачем смотреть: американский режиссёр Ноа Баумбак на слуху ещё с 2005-го. Тогда его малобюджетная трагикомедия "Кальмар и кит" получила два приза на кинофестивале "Сандэнс" и номинацию на "Оскар" за сценарий. А настоящий успех пришёл к нему после чёрно-белого фильма "Милая Фрэнсис", который многие критики называли одной из лучших лент 2012 года.

"История семьи Майровиц" продолжает исследовать любимую тему Баумбака — семью, а точнее, то, как самые близкие люди могут быть для тебя самыми опасными и безжалостными, сами того не желая. Адам Сэндлер, вопреки всем стереотипам, достойно отыгрывает очередную трагикомическую роль, не скатываясь в кривляние или фарс. А в целом "История семьи Майровиц" — неглупый фильм про самое главное.

"Любовь — болезнь" / The Big Sick

Режиссёр: Майкл Шоуолтер
В главных ролях: Кумэйл Нанджиани, Зои Казан, Холли Хантер
США, комедия, 120 мин.

Сюжет: пакистанец Кумэйл переехал с семьёй в Чикаго ещё ребёнком, теперь он вырос, работает водителем Uber, а по вечерам гонится за мечтой, выступая в маленьком стендап-клубе. Родители Кумэйла пытаются самостоятельно найти для сына подходящую невесту (так заведено в Пакистане). У героя скапливается целый ящик с фотографиями очаровательных пакистанок. Но однажды на выступлении Кумэйла бойкая американка выкрикнет из зала пару слов — и родительские труды пойдут насмарку. 

Зачем смотреть: многие события, показанные в фильме, действительно произошли с Кумэйлом Нанджиани и его женой Эмили В. Гордон, когда они только познакомились. В итоге супруги написали сценарий и автобиографичность ленты подчеркнули даже датой премьеры — её назначили на десятую годовщину свадьбы. "Любовь — болезнь" только до поры прикидывается романтической комедией, где каждый ход известен заранее — в середине ленты авторы дают всему жанру мощнейшую оплеуху, отправляя историю по неизведанной дороге. Это так понравилось зрителям, что фильм собрал больше $55 млн в прокате и стал одной из самых кассовых независимых лент 2017 года.

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