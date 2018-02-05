Первая серия выйдет 22 апреля этого года

Канал HBO показал первый трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада".

Как сообщает Лайф.ру, это произошло во время финального Супербоула — матча Лиги по американскому футболу между командами New England Patriots и Philadelphia Eagles.

Для канала HBO это первая реклама в рамках финального матча сезона американского футбола за 20 лет. Видеоролик срежиссировал шоу-раннер проекта Джонатан Нолан.

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Первая серия выйдет 22 апреля нынешнего года. Всего во втором сезоне будет 10 серий.

Отметим, что "Мир Дикого Запада" стал самым популярным сериалом для канала HBO за всю историю его существования.

Напомним, "Игра престолов" прирастает новым спин-оффом.