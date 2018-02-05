Во время Супербоула был показан новый трейлер к фильму "Мир Юрского периода 2".

Видео опубликовано на странице Universal Pictures в YouTube.

В ленте снимались Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джеральдин Чаплин, Тоби Джонс. Режиссер — Хуан Антонио Байона.

По сюжету, прошло четыре года с тех пор, как динозавры разрушили парк развлечений и курорт "Мир Юрского периода". Люди покинули остров, а бывшие обитатели тематического комплекса борются за выживание в джунглях.

Узнав о неминуемом извержении вулкана, герои Пратта и Ховард решают спасти динозавров и находят на острове таинственную организацию, зловещие планы которой представляют угрозу для всего человечества.

Напомним, "Парк юрского периода"] (англ. Jurassic Park) — научно-фантастический фильм 1993 года режиссера Стивена Спилберга, основанный на одноименном романе Майкла Крайтона. Премьера фильма состоялась 9 июня 1993 года.

В фильме рассказывается о вымышленном острове, где учёные создали парк развлечений с клонированными динозаврами. Джон Хэммонд (Ричард Аттенборо) приглашает группу ученых, сыгранную Сэмом Ниллом, Джеффом Голдблюмом и Лорой Дерн, чтобы они проинспектировали парк до его открытия. Из-за диверсии, устроенной одним из сотрудников, динозавры прорываются на волю, а технический персонал и посетители пытаются спастись.