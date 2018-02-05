Лукашенко разрешил белорусам посмотреть "Смерть Сталина"

Министерство культуры Беларуси не возражает против проката фильма "Смерть Сталина".
Об этом сообщает TUT.BY, ссылаясь на начальника управления по кинематографии Минкульта Александра Рыдвана.
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"В ходе просмотра специалисты внутренней экспертной комиссии Министерства культуры не выявили в фильме "Смерть Сталина" фактов нарушения белорусского законодательства. Направлять фильм в Республиканскую экспертную комиссию (по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости) считаем нецелесообразным. Замечаний по дальнейшему прокату фильма на территории РБ у министерства не имеется", — заключил Рыдван.
В минском прокате фильм выйдет 8 февраля.
Напомним, в "Смерти Сталина" минкульт РФ увидел украинский след.