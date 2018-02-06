Всего Шопена выложат в свободный доступ

Доступны будут аудиозаписи и ноты, в том числе первоиздания, содержащие его аннотации

Более 38 тысяч объектов наследия польского композитора Фредерика Шопена будут оцифрованы и выложены в свободный доступ к концу 2020 года.

Об этом сообщает Европульс.

Среди них — аудиозаписи и ноты всех композиций Шопена, в том числе первоиздания, содержащие его аннотации. Кроме того, планируется выложить партитуры.

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Все эти материалы будут доступны на специальном сайте и в мобильном приложении, согласно планам проекта "Наследие Шопена в открытом доступе" польского Государственного института Фредерика Шопена. Проект софинансируется по программе "Цифровая Польша" при поддержке Евросоюза.

Напомним, в Польше обнаружена посмертная фотография Шопена.