Всего Шопена выложат в свободный доступ

Более 38 тысяч объектов наследия польского композитора Фредерика Шопена будут оцифрованы и выложены в свободный доступ к концу 2020 года.
Об этом сообщает Европульс.
Среди них — аудиозаписи и ноты всех композиций Шопена, в том числе первоиздания, содержащие его аннотации. Кроме того, планируется выложить партитуры.
Все эти материалы будут доступны на специальном сайте и в мобильном приложении, согласно планам проекта "Наследие Шопена в открытом доступе" польского Государственного института Фредерика Шопена. Проект софинансируется по программе "Цифровая Польша" при поддержке Евросоюза.