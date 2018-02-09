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Главная » Стиль жизни » Культура » Фото Объявлены лауреаты Шевченковской премии 2018 года

Фото Объявлены лауреаты Шевченковской премии 2018 года

<span class="label red">Фото</span> Объявлены лауреаты Шевченковской премии 2018 года
Фото: пресс-служба президента Украины

Лауреатов награждает президент Украины в день рождения Тараса Шевченко - 9 марта

09.02.18 63
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Названы победители Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2018 года.

Их имена объявил член комитета премии Ростислав Семкив на своей странице в Facebook.

"Шевченковская премия, 2018 Результаты голосования: Литература - Эмма Андиевская. Публицистика - Сергей Плохий. Музыкальное искусство - Виктория Полевая. Визуальные искусства - Павел Маков. Киноискусство - Владимир Тихий, Ярослав Пилунский, Сергей Стеценко, Юрий Грузинов", - написал он.

Эмма Андиевская является автором двадцати девяти поэтических сборников, пяти книг короткой прозы, трех романов и более девяти тысяч картин. Большую часть своей жизни Андиевская провела в Мюнхене и Нью-Йорке.

Сергей Плохий - украинский-канадско-американский историк, профессор украинской истории и директор Украинского научного института в Гарварде.

Виктория Полевая - композитор, член Национального союза композиторов Украины, лауреат Художественной премии "Киев" им. Артемия Веделя (2013), международного конкурса Spherical Music (США, 2008), Премия имени Бориса Лятошинского (2005), Всеукраинского конкурса композиторов "Псалмы Третьего Тысячелетия" (I премия, 2001), Премии им. Льва (1995).

Павел Маков - художник, член Королевского общества живописцев и графиков Великобритании, член-корреспондент Академии искусств Украины.

Владимир Тихий - кинорежиссер, участник объединения кинематографистов "Вавилонь13". Ярослав Пилунский, Сергей Стеценко, Юрий Грузинов - кинооператоры. Ярослав Пилунский, Юрий Грузинов - авторы фильма "Первая сотня" о гражданских активистах Революции Достоинства.

Напомним, Владимир Тихий рассказал Фокусупочему нельзя одевать в мрамор события на Майдане.

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