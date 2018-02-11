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Главная » Стиль жизни » Культура » Грандиознее Илона Маска. 10 композиций в плей-лист февраля
Грандиознее Илона Маска. 10 композиций в плей-лист февраля
Группа "Антитіла"

Грандиознее Илона Маска. 10 композиций в плей-лист февраля

В февральской подборке — любовь со школьной скамьи и до гильотины, хип-хоп джентльменов удачи, сексуальные роботы, а также кринолиновые будни королевы Франции Марии-Антуанетты

Любовь Морозова - 11.02.18 278
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Kodak Black – Roll In Peace feat. XXXTentacion

Два темнокожих парня к своим двадцати годам обросли таким количеством судимостей, что фанаты делают ставки, дадут ли их кумирам пожизненное, или просто отправят на курсы по управлению гневом. В прошлый раз под давлением общественности, продюсеров и YouTube-статистики так и случилось, и на факты незаконного хранения оружия, конопли, домашнего насилия и грабежей суд посмотрел сквозь пальцы. Теперь оба снова под арестом, зато их дьявольски талантливая песня о заключённых, любви и Иисусе — одна из лучших видеоработ 2018 года.

Justin Timberlake – Supplies

Тимберлейк замахнулся на главный стилевой тренд современности — хип-хоп. Нижняя половинка гамбургера — прекрасно проработанный бит: сложный ритм, глубокий бас, необычный луп, объединивший причудливую мелодику клавесина с мужскими возгласами в духе Desiigner’а. Верхняя — клип Дэйва Мэйса, автора лучшей хип-хоп-работы прошлого года — Humble Кендрика Ламара. В середине — сочное мясо голоса Тимберлейка. Всё вместе выглядит дорого, очень дорого, но о логике драматургии можно забыть. Выход один, буддистский: наслаждаться красотой каждого отрывка.

ЛУНА – Поцелуи

В новой песне Кристина Бардаш (Луна) цитирует классическую поэзию, а именно — "Расставание" Роберта Бёрнса в переводе Самуила Маршака. Местами разбавляя классику собственными рифмами, авторство которых, конечно, легко определить. Здесь, как обычно у Луны, достаточно сюжетов для иронии, но в то же время без этих наивных слагаемых не случилось бы того странного шарма, за который так любят киевскую вокалистку. Клип балует пейзажами холодного Львова, нанизывает грустные стихи на поэзию кладбищенских крестов и разъедает глаза кислотными коврами.

Христина Соловий – Fortepiano

Создатели клипа утверждают, что вдохновлялись фильмом известного корейского режиссёра Вонга Кар Вая "Мои черничные ночи" и романом Владимира Набокова "Лолита". Впрочем, пространство Carribean Club в этом видео максимально приближено к залу из клипа Ланы Дель Рей Burning Desire, да и макияж у вокалисток один-в-один. Развитие же отношений между учителем фортепиано и его юной ученицей — от первых неуклюжих занятий до романа и изгнания родителями педагога — вовсе не "Лолита", а история любви Клары и Роберта Шуман по-украински.

D’ZOB – Techno 2

Ансамбль из Днепра DZ’OB производит необычный саунд на стыке электроники и традиционных инструментов симфонического оркестра — гобоя, кларнета, фагота, скрипки, альта и виолончели. Получается эдакий американский минимализм в техно-ритмах. Популярные нынче на Западе "интеллектуальные дискотеки", когда дискотечную музыку со всеми атрибутами и лазерным шоу слушают в филармониях, похоже, скоро закрепятся и в Украине, как минимум усилиями этих ребят из Днепра. Бонус к минималистической музыке — минималистическое же видео Никиты Лискова из красных и чёрных квадратов.

Ivan Dorn – Preach

Клип на одну из песен англоязычного альбома Дорна OTD снят на камеру мобильного телефона и в рекламных целях, но — как в анекдоте про Чайковского — любим его мы не только за это. Плакатность Маяковского, прямота Бетховена, угловатость Прокофьева и экзотическая яркость Boney M — намешано всего.

По замыслу режиссёра, клип должен был отразить болезненные отношения людей, для которых финансовый достаток стал религией. Нью-Йорк для таких съёмок подошёл лучше всего, да и урбанистические пейзажи, которыми нафаршировано видео, чего уж там, красивы сами по себе.

Maroon 5 – Wait

Ещё один клип, снятый на телефон, — на этот раз американской поп-рок-группы Maroon 5. Здесь солист коллектива Адам Левин решил просто подурачиться: снимая себя на фронтальную камеру мобилки, он при помощи фильтров превращает своё лицо то в мордашку котёнка, то в зай­чика, то в оленёнка. Сердечки, ушки, кривые зеркала и соответствующие образам гримасы Адама — то, что делает handmade-видео трогательным и домашним. В тексте песни — извинения парня перед девушкой, и как бы он ни был виноват, после такого видеопослания любое девичье сердце оттает. Учитесь, парни.

"Антитіла" – TDME

В 1974 году советский океанолог Станислав Курилов, числившийся невыездным, совершил легендарный побег, а точнее, заплыв. Спрыгнув с борта круизного лайнера, следовавшего из Владивостока до экватора и обратно без захода в порты (поэтому для путешествия не требовалось выездных документов), он проплыл 100 километров, чтобы достичь берегов Филиппин. Три дня без еды, воды и сна Курилов продержался благодаря занятиям йогой. "Антитіла" настолько вдохновились этим сюжетом, что сняли по его следам клип с чемпионом мира по плаванию Олегом Лисогором.

Katy Perry – Hey Hey Hey

Сколько авторов нужно для создания хорошей песни? Кэти Пэрри понадобилось пять композиторов, в числе которых — австралийская певица Сия, а также два продюсера. Текст, по-видимому, задумывался как сатира на выборы американского президента в 2016-м. Принц Пигги в клипе похож на Дональда Трампа, а Мария-Антуанетта могла быть прообразом Хиллари Клинтон. Мария-Антуанетта по сюжету вынуждена носить пояс верности и терпеть ухаживания ненавистного принца, но мечтает о превращении в Жанну д’Арк. Уже ради этих двух образов стоит посмотреть клип.

Justin Timberlake – Filthy

Январь оказался щедрым на видео­работы Джастина Тимберлейка. Ещё одна, мимо которой сложно пройти, — Filthy, где Тимберлейк предстаёт в образе Стива Джобса и Илона Маска (его шоу чертовски похоже на грандиозные презентации последнего). Робот, которого представляет Тимберлейк, подобно марионетке повторяет все его движения, но финал видео такой, что неясно, кто же — создатель или его творение — более реален. Стоит отметить скрипящие басы композиции и качественную работу электронщика — даже луп из эротичного дыхания Тимберлейка не раздражает.

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