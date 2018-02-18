Правосудие из морозилки. Главные сериалы февраля

"Наш мультяшный президент" / Our Cartoon President

Создатель: Стивен Колбер

В главных ролях: Джефф Бергман, Зак Черри, Анна Эйлинсфелд

Премьера: 11 февраля

Президент США Дональд Трамп настолько мудро управлял страной, что уже через год после инаугурации удостоился пародийного мультипликационного шоу, где он главный герой. "Наш мультяшный президент" проследит за нелепыми, самовлюблёнными приключениями рисованного Трампа и его свиты в Белом доме сразу после победы на выборах. Голосом Трампа стал Джефф Бергман, озвучивавший таких знаменитых анимационных персонажей, как кролик Багз Банни, утка Даффи Дак, Фред Флинтстоун и другие. Придумал сериал Стивен Колбер, американский комик и ведущий "Позднего шоу со Стивеном Колбером" на канале CBS. Колбер обещает открыть в Белом доме все двери настежь и устроить настоящую деконструкцию жизни Дональда Трампа, жёсткую и очень смешную. В первом сезоне "Нашего мультяшного президента" десять эпизодов.

"Здесь и сейчас" / Here and Now

Создатель: Алан Болл

В главных ролях: Тим Роббинс, Холли Хантер, Марван Салама

Премьера: 11 февраля

Алан Болл, сценарист "Красоты по-американски", уже дважды работал с каналом HBO. В 2001 году он нашёл новую глубину на телевидении с "Клиент всегда мёртв", экзистенциальной драмой о семье, которая владеет похоронным бюро и беседует с покойниками чаще, чем друг с другом. А в 2008-м Болл показал клыки в "Настоящей крови", вампирской сатире на современное общество. Руководство HBO описывает "Здесь и сейчас" как провокационное высказывание о силах, которые поляризуют современную Америку. Речь в шоу пойдёт о двух семьях. С одной стороны, мы видим прогрессивную мультинациональную семью, её возглавляют профессор философии Грег и его жена-адвокат Одри. У них четверо детей: один свой и трое усыновлённых, из Вьетнама, Либерии и Колумбии. Супругов исполнили лауреаты "Оскара" Тим Роббинс ("Таинственная река") и Холли Хантер ("Пианино"). С другой стороны, мусульманская семья во главе с психиатром — он лечит одного из детей Грега и Одри, который начал видеть то, чего не могут видеть другие. Сверхъестественное будет важной частью событий, обещает Болл и использует термин "магический реализм" (что бы это ни значило). В первом сезоне шоу заказано десять эпизодов.

"Призрачная башня" / The Looming Tower

Создатели: Дэн Футтерман, Алекс Гибни, Лоуренс Райт

В главных ролях: Джефф Дэниэлс, Питер Сарсгаард, Тахар Рахим

Премьера: 28 февраля

Руководство стриминг-сервиса Hulu считало, что в высшую сериальную лигу их выведет триллер "Шанс" с Хью Лори в главной роли. Получилось иначе: успех ждал антиутопию "Рассказ служанки" по роману Маргарет Этвуд — шоу стало лучшей драмой 2017 года по версии "Золотого глобуса" и "Эмми". "Призрачная башня" — ещё одна литературная адаптация Hulu, на этот раз нон-фикшен книги американского журналиста Лоуренса Райта про становление Усамы бен Ладена в качестве лидера "Аль-Каиды" и планирование террористических атак 11 сентября 2001 года. За эту работу Райта наградили Пулитцеровской премией. Теперь из книги получился мини-сериал на десять эпизодов, где покажут, как нездоровое соперничество между ЦРУ и ФБР могло заложить фундамент для трагедии 9/11. На стороне ФБР сыграет Джефф Дэниэлс (премия "Эмми" за "Службу новостей"), а за ЦРУ будет отдуваться Питер Сарсгаард, прославившийся после роли в "Убийстве". Среди исполнительных продюсеров шоу Дэн Футтерман, сценарист "Капоте", и Алекс Гибни, лауреат "Оскара" за острую документалку "Такси на тёмную сторону", где раскрывалась правда об убийстве афганского таксиста американскими солдатами.

"Хорошие девчонки" / Good Girls

Создатель: Дженна Бэнс

В главных ролях: Кристина Хендрикс, Ретта, Мэй Уитман

Премьера: 26 февраля

Эфирный канал NBC недавно сумел вклиниться в битву кабельных каналов за награды с семейным жизнеутверждающим сериалом "Это мы" — он получил номинацию на "Золотой глобус". "Хорошие девчонки" — ещё одна новинка NBC, правда, не совсем о семейных ценностях. В центре событий три мамаши из пригорода, которые решили ограбить местный продуктовый магазин, чтобы одним махом разделаться со всеми проблемами. У каждой своё оправдание: у одной тяжело больной ребёнок, у другой муж-неудачник и ипотека, третья просто работает на кассе в том самом магазине и ненавидит своего начальника. Ограбление пошло немножко не по плану: одна из мамаш притащила настоящий пистолет вместо игрушечного, а вместо тридцати тысяч долларов, которые грабительницы планировали взять в сейфе, оказалась целая гора наличности. И теперь только вопрос времени, когда за деньгами придут настоящие, хотя и не слишком законные владельцы. "Хороших девчонок" придумала Дженна Бэнс, сценаристка и продюсер "Скандала", а среди мамаш выделяется звезда "Безумцев" Кристина Хендрикс. Авторы называют своё шоу смесью "Тельмы и Луизы" Ридли Скотта и культового сериала "Во все тяжкие".

"Видоизменённый углерод" / Altered Carbon

Создатель: Лаэта Калогридис

В главных ролях: Юэль Киннаман, Джеймс Пьюрфой, Дичен Лакмэн

Премьера: 2 февраля

Стриминг-сервис Netflix экранизирует книгу британского писателя Ричарда Моргана, за которую он получил научно-фантастическую премию Филипа К. Дика. События развиваются в будущем, в XXV веке, где научились, наконец, полностью оцифровывать человеческий мозг. Это позволяет людям без проблем менять тела и жить плюс-минус вечно. Главный герой — полицейский в исполнении Юэля Киннамана из нового "Робокопа" – был в заморозке последние 250 лет. Его возвращают к жизни, чтобы он расследовал преступление, которое стало в этом чудном новом мире редкостью: убийство. Впрочем, искоренение физического насилия ещё не означает, что в будущем не осталось иных пороков. Руководит проектом Лаэта Калогридис, сценаристка "Острова проклятых". Она хотела снять фильм по книге Моргана ещё 15 лет назад, но не смогла найти студию, которая рискнула бы профинансировать эту непростую историю. Пилотную серию шоу поставил Мигель Сапочник, лауреат "Эмми" за режиссуру "Игр престолов". Критики, которым удалось её посмотреть, говорят, что в визуальном смысле "Видоизменённый углерод" – само совершенство. В первом сезоне из морозилки достанут десять эпизодов.

"Так близко" / This Close

Создатели: Шошанна Штерн, Джош Фельдман

В главных ролях: Шошанна Штерн, Джош Фельдман, Марли Мэтлин

Премьера: 14 февраля

Sundance Now — стриминг-сервис канала Sundance TV. Именно благодаря этому каналу появились арт-сериалы "Ошибки прошлого" и "Вершина озера". "Так близко" — новый проект со знаком качества Sundance. В главных ролях полностью глухие актёры Шошанна Штерн и Джош Фельдман. Штерн придумала собственное шоу, где речь пойдёт об отношениях Кейт (Штерн) и Майкла (Фельдман), чья дружба подвергается испытаниям. Штерн помогала в производстве продюсер Кристин Вачон ("Парни не плачут"). Также на экране появится Марли Мэтлин, единственная глухая актриса в истории, получившая "Оскар" за лучшую роль ("Дети меньшего бога"). Авторы утверждают, что "Так близко" станет первым сериалом, который покажет общество неслышащих таким, какое оно есть.