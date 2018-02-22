В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал Фокусу о своей роли в фильме "Легенда Карпат", о том, как создавался новый альбом "Піраміда", и детях-стариках

Многочисленные интервью с популярными исполнителями, сделанные на протяжении их карьеры, напоминают записки биографа. По ним можно проследить за тем, как необратимо меняется человек. Как он постепенно становится собой. Как слетает юношеский задор и эпатаж, как на передний план выходит личность — человек, судьба которого случилась. А жизненный замысел его подошёл к своему пику. В эти моменты человек начинает говорить правду. А где правда — там нет места шаблонам.

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин понял что-то главное про свою жизнь. Это чувствуется по его новому альбому "Піраміда", в котором нет ни одного слова, сказанного в проброс. Многие знания — многие печали. Но только пройдя через это, можно выйти в творчестве на другой уровень. Потому что путь к истинной красоте лежит через боль. Всегда. Альбом "Піраміда" получился красивым.

КТО ОН Фронтмен украинской группы "Друга ріка" ПОЧЕМУ ОН В марте в украинский прокат выходит фильм "Легенда Карпат", где в одной из главных ролей снялся Валерий Харчишин. "Друга ріка" выпустила седьмой студийный альбом "Піраміда". В пластинку вошло девять треков. В феврале 2018-го запланировано начало всеукраинского тура

Поймать свой поток

Мне показалось, что ваша композиция "Дощ / Хай Вмиє Нас" из альбома "Піраміда" по настроению похожа на песню Дэвида Боуи Lazarus. Такие песни не пишутся просто так. Они, как правило, возникают, если в жизни происходит что-то драматическое. Как появилась эта песня?

— Я не помню именно Lazarus Боуи. Что касается "Дождя" — это возрастная песня. Мы становимся старше. Мы чаще теряем. Начинаем к этому привыкать, к сожалению. Я говорю о потере близких людей. Иногда эти люди даже не физически умирают. Они просто уходят из твоей жизни. Остаётся лишь оболочка, тело. Это песня взрослого человека. О том, что он чувствует, когда переходит определённый жизненный рубеж, когда рядом остаётся всё меньше близких людей.

А раньше разве было больше? Или казалось, что больше?

— Казалось, что больше. И чем старше ты становишься, тем проще тебе об этом говорить. И потом, пока ты молод, не думаешь или стараешься не думать о том, что умрёшь. Что молодость не навсегда. Так легче. Человек в семьдесят лет гораздо чаще думает о смерти. Видимо, так люди приближаются к рубежу… В этой песне речь не идёт конкретно о моём родном брате, которого я похоронил. Это песня о том, что, бляха, думайте, потому что рано или поздно мы все окажемся в одинаковом положении. И будет уже не важно, насколько ты был красивым, умным или сколько у тебя денег на счету. В гробу карманов нет. И гниют все одинаково.

Один из ваших коллег по группе сказал, что вы написали за месяц больше песен, чем за последние три года. Это правда?

— Ну, это он загнул. Но за последнее время я действительно написал песен больше, чем за три года.

В какой момент вы поймали этот поток?

— Музыка была готова давно уже, и написана она не только мной, а каждым из участников группы "Друга ріка". Речь о текстах. Моя работа оттягивалась. Я тянул. Потому что не было этого… подключения к потоку. А потом случилось. Я не считаю, что это вдохновение. Вдохновение — это не когда тебя ударило поленом по голове. Для того чтобы оно пришло, надо сесть и начать писать. Тогда, может, придёт. Или не придёт. У меня в этот раз совпало.

На грани. В новом альбоме "Друга ріка" вышла из берегов и показала иную грань своего творческого потенциала

В песне "Секрет" есть слова: "Люди як люди, а я народився старим". Что вы имели в виду — отстранённость, неучастие в событиях? Когда в компании будто наблюдаешь за всем со стороны? Может, скука? Осознание того, что все вокруг одиноки?

— Это моя вечная тема. Я слышу это от окружающих, от близких людей — вечно ты, как старик. Есть такие дети, которые в 10 лет уже вроде бы как мудрые. Так нельзя о себе говорить. Некрасиво. Но я был таким ребёнком. И да, некая отстранённость от всего присуща была с детства. Я всегда находился в стороне. У меня долго не было близких друзей. Я был одиночкой.

А когда возникает ощущение полного присутствия здесь и сейчас?

— Когда что-то получается. Или когда терпишь неудачу. Или когда у кого-то из музыкантов что-то не выходит, но ты активно делаешь одно дело с этим человеком. Работаешь над альбомом. Если выходит красивая песня, тогда чувствую, что я единое целое с группой. И здорово, что у меня есть такие близкие люди, которые понимают.

Сергей (Шура) Гера сказал, что название альбома "Пірамiда" ему приснилось. Феллини рассказывал, что ему снятся отдельные сцены его фильмов. И не только он. У вас так бывает с песнями?

— Мне иногда снятся песни с текстами. Я записываю их. В песне "Сьомий день" есть целый эпизод из моего сна. Вообще, очень интересная работа получилась, что касается всего альбома. Это был эксперимент. Год назад мы записали музыку. Она отстаивалась, как вино, или (иронизирует) в нашем случае, наверное, пиво. Пришло время записывать вокал. Пацаны не слышали текстов половины песен. Я их сам записал. Потом они уже пришли на "приём" альбома. Это было как свидание вслепую. У всех по-своему раскрылись глаза — у кого-то шире, у кого-то поуже. За этим было интересно наблюдать. И это был удачный эксперимент.

История создания любой песни интересна прежде всего тем, что рассказывает о самом авторе. В альбоме есть несколько лирических песен. Когда вы их пишете, к кому-то конкретному обращаетесь или есть некий собирательный образ?

"Мне иногда снятся песни с текстами. В песне "Сьомий день" есть целый эпизод из моего сна"

— По-разному. Чаще всего к кому-то всё же обращаешься. К своей любимой. Или к любви, которая внезапно вдруг случилась и которая тебе на хрен не нужна была в тот момент, потому что у тебя и так куча забот. И, в конце концов, есть семья.

Вы о "Ти є я"? Она очень живая и откровенная.

— Для меня лучшая песня в альбоме. После того как я её закончил, мне стало очень хорошо. Я понял, что того прошлого нет, есть лишь настоящее. И я счастливый человек. То, что я буду возвращаться мыслями к тому эпизоду на концерте, когда пою её, меня не пугало, потому что это творчество. Ты же слышишь иногда свои старые вещи по радио. "Секрет" я раньше не мог без слёз слушать, потому что она очень личная и касается близкого мне человека. А сейчас я её слушаю, как если бы слушал песню на иностранном языке, не вникая, как хорошую песню. Слышу красивую мелодию, отличную аранжировку и жду момента, когда появятся духовые — валторна и тромбон. Потому что они мне нравятся.

Тур как хобби

В феврале "Друга ріка" отправится в тур по Украине. Что это для вас в первую очередь: интересный трип, способ заработка?

— Это вершина работы. Когда сделал новую программу, новый альбом, ты хочешь показать их людям. Одно дело запись, другое — публичное воспроизведение. Тем более в нашей стране туры были достаточно редким явлением. Немногие музыканты могли себе позволить ездить в них, потому что это очень дорого. И если ты не мегапопулярный музыкант, вряд ли что-то заработаешь. Были такие прецеденты, когда достаточно известные исполнители собирались, ехали и собирали нули. На Западе это нормальная тема, потому что там музыканты таким образом популяризируют свою музыку, обращают на неё внимание слушателей, а те, в свою очередь, идут на YouTube, на другие витрины и покупают её. Это бизнес. У нас же нужно постараться заработать на концертной деятельности. Но если это не стадион, то вряд ли ты заработаешь. Либо если ты артист разговорного жанра, а твой основной инструмент это микрофон и тебе не надо тратиться на аппаратуру, прокат, — это процентов 25 от стоимости.

Изменения, которые произошли в нашем законодательстве в сфере авторских прав помогли музыкантам?

— Да. Но это медленно работает. Я же сторонник радикального принятия законов и радикального их исполнения. А не так, как у нас. Например, в январе ввели новое ограничение скорости для автомобилей в городе — 50 км в час. И пошёл тестовый режим. Знаков на дорогах нет, камер нет, а мы продолжаем играть в Европу. Бла-бла-бла, а на самом деле ситуация на дорогах какой была, такой и осталась. То же и с авторскими правами. Кто-то что-то делает, где-то ситуация улучшается, но очень постепенно… При всей моей нелюбви к России у них с авторскими правами ситуация обстоит лучше, чем у нас.

"У меня рука не поднимается закачать какую-то песню бесплатно"

Если же говорить об украинских слушателях, сейчас молодые люди всё чаще покупают музыку, а не воруют. В том числе и потому, что доллар вырос, и уже не такие страшные деньги приходится платить за скачивание альбома или песни. Это если говорить о гривнах. Я покупаю музыку на iTunes, у них все цены в долларах, и, соответственно, дешевле не стало. Что же касается Google-плеера, то там уже не так дорого, как раньше. Может быть, поэтому люди покупают музыку и фильмы. Так и должно быть.

А вы всегда покупаете?

— Да. У меня рука не поднимается закачать какую-то песню бесплатно.

Кино о Довбуше

Вы сыграли Олексу Довбуша в новом фильме "Легенда Карпат". Кто для вас этот персонаж и какие точки пересечения вы нашли между ним и собой?

— Наверное, это вас разочарует, но я их не искал. Более того, не уверен, что кто-то знает достоверную историю Олексы Довбуша. О нём много легенд. Люди его любят до сих пор. В наше время гуцулы, когда произносят его имя, встают и снимают шляпы. Я о старшем поколении говорю.

Но я не искал точек пересечения, а просто пытался сыграть человека, который, может быть, и не хотел быть героем. Который прежде всего стремился защитить себя и свою семью, а так получилось, что пришлось защищать всех. Потому что в него люди поверили. У него уже пути назад не было, надо было идти до конца. Ну, он и нашёл такой примитивный, но на то время действенный метод. У богатых отобрать — бедным отдать. Наверное, тогда это было правильно.

К сожалению, в наше время такого человека, который способен повести за собой других против несправедливости, в Украине нет.

Что вы про себя поняли, когда играли эту роль?

— Я приобрёл опыт. После того как фильм сняли, захотелось переиграть свою роль. Я ещё не видел картину, но знаю, что сейчас всё бы сделал по-другому.

Как?

— Готовился бы к роли более серьёзно. Освободил бы себя от концертов и занимался бы исключительно фильмом. Мне не хватало времени для перевоплощения. Поэтому отчасти я там играю самого себя.

Кинодебют. Постер фильма "Легенда Карпат", в котором Валерий Харчишин сыграл Олексу Довбуша

Почему вы до сих пор не видели картину, ведь была премьера на фестивале в Испании ещё в 2017-м?

— У меня была возможность посмотреть. Но я отказался.

Почему?

— Если бы я решил, что это провальное кино, то отказался бы от участия в его продвижении. Потому что я достаточно критичен и категоричен.

О каком провале вы говорите, зрительском?

— Нет. Для меня важно, чтобы я был доволен тем, что получилось.