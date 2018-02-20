Скончался барабанщик группы "Черный кофе"

Музыканту было 58 лет

Тело бывшего барабанщика группы "Черный кофе" Сергея Чернякова было найдено в Брянске. Музыканту было 58 лет.

Об этом сообщает РИА "Новости.

Обнаружили тело Чернякова в его собственной квартире в Бежицком районе города его соседи.

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"Когда он умер, будем выяснять. Наши следователи проводят проверку, причина смерти будет ясна по результатам экспертизы. Пока оснований для возбуждения уголовного дела нет", - рассказал агентству официальный представитель СУ СК РФ по региону.

Напомним, рок-музыкант Сергей Черняков родился в Брянске 7 апреля 1959 года. Вместе с Валерием Кипеловым и Николаем Расторгуевым был участником группы "Лейся песня". Затем участвовал в группе "Альфа".

В период с 1986 по 1988 год был музыкантом в группе "Черный кофе". В частности, записывал альбомы "Светлый металл", "Переступи порог".