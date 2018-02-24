Во Франции нашли украденную в 2009 году картину Дега

Работники таможенной службы Франции нашли в пассажирском автобусе похищенное в 2009 году полотно Эдгара Дега. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на заявление министерства культуры Франции, передает Европейская правда.

Картину под названием "Хористы" нашли во время проверки автобуса, припаркованного на заправке в департаменте Сена и Марна. Полотно находилось в багажном отделении.

Никто из пассажиров не признался, что является владельцем картины, и никого в итоге не задержали.

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Парижский Музей д'Орсэ одолжил картину Дега Музею Кантини в Марселе в октябре 2009 года, через два месяца ее украли. После идентификации найденное таможенниками полотно вернулось в Музей д'Орсэ.

Эксперты оценивают стоимость картины в 800 тысяч евро.