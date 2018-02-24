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Главная » Стиль жизни » Культура » Сегодня Украина выберет своего представителя на Евровидение-2018

Сегодня Украина выберет своего представителя на Евровидение-2018

Сегодня Украина выберет своего представителя на Евровидение-2018
Фото: Liza.ua

В 19:00 стартует финал отбора

24.02.18 478
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Уже в эту субботу, 24 февраля, в 19:00 шесть участников Нацотбора будут бороться за право представлять Украину на "Евровидении-2018" в столице Португалии Лиссабоне. 

Из 18 исполнителей Нацотбора осталось только 6: победители первого полуфинала Laud, The Erised, Vilna, и победители второго полуфинала Melovin, Tayanna и Kadnay, пишет УНИАН

По результатам жеребьевки, которую провели после объявления результатов, порядок выступления участников в финале выглядит таким образом: 

1.Kadnay. Дуэт из солиста Димы Кадная и музыканта Фила Коляденко (сына Елены и Димы Коляденко) в 2017 году участвовал в Нацотборе, но парни не попали в финал. В этот раз они взяли реванш и сражаться за первое место будут с песней "Beat of the universe" ("Удар Вселенной"). 

2. Tayanna. На прошлогоднем Нацотборе Татьяна Решетняк уступила группе O.Torvald, и заняла второе место. В этот раз певица снова прошла в финал, и будет выступать с песней "Леля". 

3. The Erised. Вокалистка этой англоязычной группы Соня Сухорукова была участницей "Фабрики звезд" и финалисткой "Голоса країни-3". За право поехать в Португалию ребята будут бороться с песней "Heroes" ("Герои"). 

4. Laud. Под этим псевдонимом выступает участник вокального проекта "Голос країни-6" Влад Каращук, который в финале Нацотбора представит трек "Waiting". 

5. Vilna. Под этим псевдонимом скрывается участница "Х-фактора-5" Ира Василенко. Представлять страну на "Евровидении" девушка собралась с песней "Forest Song" ("Лесная песня"). 

6. Melovin. Костя Бочаров, который в 2017 году занял третье место в финале, в этом году вернулся с более сильной песней и шоу. В финале Нацотбора выступит с песней "Under The Ladder" ("Под лестницей") - о поражениях, которые в итоге все равно приводят к победам и успеху. 

Выбирать победителя нацотбора на Евровидение-2018 в финале будут члены жюри Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов, а также зрители путем голосования (с помощью SMS-сообщений или через приложение Телепортал).

Напомним, Национальный отбор Украины на Евровидение-2018 проходил с двумя полуфиналами. В каждом из полуфиналов выступало по девять конкурсантов. Имя артиста, который поедет на Евровидение-2018 от Украины, определится 24 февраля в финале.

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