Жюри национального отбора, в составе саунд-продюсера Евгения Филатова, Джамалы (победитель Евровидения-2016) и Андрея Данилко (второе место на Евровидении-2007), больше всего баллов дало певице Tayanna (Татьяна Решетняк). Зрители выбрали победителем Melovin (Константин Бочаров, победитель шестого сезона шоу "X-фактор"), и по сумме баллов он одержал победу в национальном отборе.
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Оценки жюри: 1 балл - Vilna (Ирина Василенко), 2 балла - группа The Erised, 3 балла - группа Kadnay, 4 балла - Laud (Влад Каращук), 5 баллов - Melovin (Константин Бочаров), 6 баллов - Tayanna (Татьяна Решетняк).
Оценки зрителей: 1 балл - The Erised, 2 балла - Laud, 3 балла - Vilna, 4 балла - Tayanna, 5 баллов - Kadnay, 6 баллов - Melovin.