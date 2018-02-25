Победителем "Берлинале" этого года стал фильм румынского режиссера

"Золотого медведя" за лучший фильм года на престижном кинофестивале в Берлине неожиданно получила картина "Не трогай меня" румынского режиссера Адины Пантилия. Об этом сообщает ТСН.
Лучшей режиссурой признана работа Уэса Андерсона в фильме "Остров собак", а гран-при жюри досталось фильму Mug Мальгорсати Шумовськи.
До последнего момента фаворитом считался другой фильм – "Утойя" о теракте в Норвегии летом 2011 года, когда экстремист Андерс Брейвик расстрелял молодежный лагерь и оборвал 69 юных жизней. Его называли самым тяжелым и самым серьезным на кинофестивале.
На "Берлинале" фильм о теракте Брейвика получил неофициальную награду независимого жюри.