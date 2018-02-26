Николаю Караченцову нужен миллион на лечение

Супруга больного раком Николая Караченцова ищет миллион рублей для спасения своего мужа.

Людмила Поргина хочет отправить его на лечение в Израиль, передает Рамблер.

Несмотря на запрет врачей выходить на улицу во время эпидемии гриппа, накануне Караченцов пришел на вечер, посвященный 50-летию Ольги Кабо, роман с которой ранее ему приписывала пресса.

Вместе с актером на юбилей пришла и его супруга Людмила Поргина. По ее словам, встреча с Кабо стала для Караченцова настоящим "подарком".

Этой осенью у Николая Караченцова нашли неоперабельную опухоль в левом легком, а также диагностировали метастазы в лимфоузлах. Ему назначили химиотерапию.

"Коля прошел пятый курс химиотерапии. Поскольку операцию наши врачи делать отказались, последнее, что осталось - облучение. В конце марта собираемся в Иерусалим, где лучше всего в мире делают эту процедуру. А до этого пройдем шестой курс химиотерапии", - сказала Поргина.

Сейчас супруга ищет деньги на оплату лечения для мужа. Сам актер уверен, что ему удастся победить болезнь.

"Стоит все это 1 миллион рублей. Соберу свои деньги, думаю, фонд Никиты Михалкова поможет. Мне не стыдно просить, потому что я не бриллианты покупаю, а спасаю близкого человека, достояние России. Коля, молодец, держится и мне дает уверенность, что мы раковые клетки убьем. Говорит: "Я - сильный! Все могу!" - сказала Людмила Поргина.

Напомним, знаменитый актер перенес операцию по удалению раковой опухоли.