Скончался автор персонажей из "Истории игрушек", "Тачек" и "Корпорации монстров"

Американский мультипликатор Бад Лаки скончался в возрасте 83 лет.

Он создал многих телевизионных и кино персонажей в том числе для "Истории игрушек", "Корпорации монстров" и "Тачек".

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Hollywood Reporter.

Бад ушел из жизни после продолжительной болезни в одном из хосписов в штате Коннектикут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии скончался создатель кота Леопольда

Начиная с 1990-х годов Лаки в рамках сотрудничества с киностудией Pixar участвовал в создании персонажей для таких мультфильмов, как "Корпорация монстров", "В поисках капитана Немо" и "Тачки". Его наиболее известная работа этого периода – ковбой Вуди из "Истории игрушек".

Напомним, скончался создатель знаменитого кролика Багза Банни.