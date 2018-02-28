Об этом сообщает издание NME, на которое ссылаются мировые СМИ.

Кэнг выступил в роли одного из авторов песни.

По словам музыканта, певица записала песню в 17 летнем возрасте, тогда она стремилась привлечь к себе внимание лейблов звукозаписи.

"Это было очень тяжелое время для поп-музыки. К нам приходило огромное количество ужасных мальчиковых и девичьих групп. Потом к нам пришла Эми; она открыла рот и просто покорила нас", - рассказал Кэнг.

Напомним, Уайнхаус скончалась 23 июля 2011 года в возрасте 27 лет от алкогольного отравления.