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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео В России хотят запретить фильм о Викторе Цое

Видео В России хотят запретить фильм о Викторе Цое

<span class="label red">Видео</span> В России хотят запретить фильм о Викторе Цое
Фото: dubikvit - LiveJournal

Борис Гребенщиков назвал сценарий "ложью от начала до конца"

28.02.18 219
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Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра культуры РФ Владимира Мединского не выдавать прокатное удостоверение фильму режиссера Кирилла Серебренникова "Лето", снятого по мотивам биографии Виктора Цоя.

Об этом пишет RT.

Сценарий картины уже подвергся резкой критике со стороны коллег и друзей лидера группы "Кино", которые утверждают, что фильм не имеет ничего общего ни с людьми, ставшими прототипами героев картины, ни с реальными событиями.

В связи с этим, утверждает депутат, киноленту необходимо переснять, учитывая рекомендации ныне живущих резидентов Ленинградского рок-клуба.

Он отметил, что с того времени, о котором идет речь в картине, прошло всего 30 лет и любая попытка экранизации этих событий требует особого, деликатного и внимательного подхода.

"Моя юность проходила именно в то самое время, на тех самых улицах, где собирались и формировались творческие коллективы и группы, о которых впоследствии узнает вся страна. Я все прекрасно помню, поэтому считаю, что искажение действительности может оскорбить не только участников тех событий, но и обычных людей, поклонников русского рока", — рассказал Милонов.

Кроме того, напоминает он, фильм был снят в том числе и на государственные деньги.

Ранее фильм "Лето" раскритиковал Борис Гребенщиков, который прочитал сценарий и назвал его "ложью от начала до конца".

Планируется, что работа над фильмом завершится весной 2018 года, а выйдет он во второй половине года.

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