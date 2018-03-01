В новом фильме Тарантино сыграют Ди Каприо и Брэд Питт

"Однажды в Голливуде" расскажет об убийстве артистки Шэрон Тейт последователями маньяка Чарльза Мэнсона

В новом фильме культового режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" сыграют Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Премьера фильма запланирована на 9 августа 2019 года - 50-ю годовщину убийства артистки Шэрон Тейт. Летом 1969-го она стала жертвой поклонников маньяка Чарльза Мэнсона, которые проникли в ее дом, убив всех находившихся в нем людей.

Сюжет фильма построили вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Тейт.

Ди Каприо сыграет бывшую звезду вестерн-сериалов Рика Далтона, а Брэд Питт - его многолетнего дублера Клифа Бута. Действие ленты будет разворачиваться в 1969 году.

"Я очень рад рассказать эту историю о Лос-Анджелесе и Голливуде, которого больше не существует", - отметил Тарантино.

Режиссер писал сценарий к новой ленте на протяжении пяти последних лет. По информации издания, переговоры с актерами были очень напряженными, а Ди Каприо на одном из этапов обсуждения едва не отказался от роли.